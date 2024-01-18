شوبير يوجه رسالة مؤثرة للاعبي المنتخب قبل لقاء غانا بـ أمم أفريقيا

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى لاعبي منتخب مصر قبل ساعات من لقاء منتخب غانا.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي على فيسبوك:" منتخب مصر يواجه غانا اليوم في الجولة الثانية من مجموعات أمم أفريقيا.. فرحونا".

مواجهة منتخب مصر ونظيره الغاني في كأس أمم إفريقيا 2023 تحمل أرقاماً تاريخية مثيرة:

ستكون هذه المباراة الخامسة بين مصر وغانا في تاريخ كأس أمم إفريقيا، حيث سبق لهما أن التقيا 3 مرات في دور المجموعات (فوز لكل منهما وتعادل) ومرة واحدة في النهائي عام 2010، الذي ابتسمت فيه مصر بالفوز 1-0.

مصر فازت في آخر مباراتين أمام غانا في كأس أمم إفريقيا (2010 و2017) بنتيجة 1-0 في كل منهما.

المواجهات السابقة بينهما في البطولة شهدت تسجيل 5 أهداف فقط.

محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، سجل أول أهدافه في كأس أمم إفريقيا أمام غانا في 2017 (1-0)، وقد سجل في المباراتين الأخيرتين أمامهما في تصفيات كأس العالم 2016 وكأس أمم إفريقيا 2017.