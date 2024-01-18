تراجع طلبات إعانة البطالة في أمريكا إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2022

تراجعت طلبات إعانة البطالة في أميركا إلى 187 ألفاً خلال الأسبوع الماضي بانخفاض قدره 16 ألف مقابل توقعات عند 206 آلاف.

ويتعبر هذا هو أدنى مستوى منذ 24 سبتمبر 2022 عندما كان 182 ألفاً.

ووسعت البيانات مقاييس الوظائف الأخرى التي صدرت مؤخراً في التأكيد على الضيق التاريخي لسوق العمل الأمريكي، مما يضيف مجالاً لمجلس الاحتياطي الاتحادي لإطالة موقفه المتشدد في الربع الثاني، إذا لزم الأمر، لخفض التضخم.

وانخفض عدد المطالبات الأولية غير المعدلة موسمياً بمقدار 29.5 ألف إلى 289.2 ألف طلب، مع انخفاض كبير في نيويورك (-17.176) بعد عمليات التسريح الجماعي للعمال في قطاعات النقل والتخزين والبناء والمعلومات مقارنة بالأسبوع السابق.