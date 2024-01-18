كامل الوزير: توجد 3 طرق رئيسية لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إنه كان رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في عام 2016 وكان أحد أفراد الفريق الذي كان يخطط لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزيرا للإسكان –آنذاك-، وكان معه فريق من الوزارة، بالإضافة إلى مكاتب استشارية عالمية.

وأضاف "الوزير"، في حواره مع الإعلامية خلود زهران، مقدمة برنامج "من العاصمة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "خططنا للعاصمة الإدارية الجديدة، ومنذ بداية التخطيط فكرنا في الطريقة اللازمة للوصول إلى العاصمة، وقلنا إن العاصمة سيتم تدشينها شرق الطريق الدائري الإقليمي، عدا تجمع الشيخ محمد بن زايد الذي سيقع في المسافة بين الدائري الإقليمي والدائري الأوسطي".

وتابع وزير النقل والمواصلات: "الطريق الدائري الإقليمي والطريق الدائري الأوسطي طريقان عرضيان وللوصول إلى هذا التجمع كان لابد من عمل 3 محاور طرق رئيسة، المحور الرئيسي هو طريق مصر إسماعيلية، ثم طريق مصر السويس، ثم طريق السخنة، وهناك محاور أخرى بينهما مثل شارع التسعين، ولكن في البداية كنا نخطط لوجود 3 محاور رئيسية تخدم العاصمة الإدارية طوليا من العاصمة الحالية في اتجاه الشرق".