كيف نجحت الهند في أن تصبح قوة اقتصادية عالمية؟.. سفير نيودلهي يوضح

أكد أجيه جوبتيه، السفير الهندي في القاهرة، أن الهند كانت إحدى أفقر الاقتصاديات في العالم لعدة سنوات، مشيرا إلى أنه لم يكن سهلا أن نستمر في ذلك، وكان لا بد من زيادة الناتج المحلي الاجمالي مع وجود قيادة سياسية قوية.

وقال “جوبتيه”، خلال لقاء ببرنامج “صناع القرار” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن الهند نجحت بفضل سياسة التنمية التي وفرتها القيادة تحت رئاسة رئيس الوزراء، في اتخاذ قرارت صعبة، ولكن كان لها فائدة في تطور الهند وتطور السياسات المالية.

وتابع السفير الهندي في القاهرة، أن ضريبة الخدمات والسلع سهلت على تشكيل الاقتصاد إضافة إلى قرارات أخرى شجعت الأعمال وشجعت الاستثمار الأجنبي.

رواد الأعمال

وأشار "أجيه جوبتيه" إلى أن الهند إحدى أكثر الدول استقطابا للاستثمار الأجنبي، مؤكدا أن لدينا تجارة كبيرة وتنمو بشكل سريع ولدينا عدد من رواد الأعمال.