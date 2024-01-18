أمين الشعبة: 80 ألف صيدلية أو ما يزيد معرضة للانهيار.. والقطاع يعاني

أكد دكتور حاتم البدوي، أمين شعبة الصيادلة باتحاد الغرف التجارية، أنه منذ عام 2017، يعاني قطاع الصيدلة في مصرمن خسائر كبيرة، مشيرا إلى أنه وصلنا إلى مرحلة عدم التمكن من الاستكمال.

وقال حاتم بدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، إن أدوية الصنف الواحد يمكن أن يكون بها أكثر من سعر، من شركة الدواء المصرية، وهو ما يسبب مشاكل كبيرة للصيدليات في مصر.

لم يحققوا أي ارباح.

وتابع أمين شعبة الصيادلة باتحاد الغرف التجارية، أن 80 الف صيدلية أو ما يزيد معرضة للانهيار، على الرغم من تقديمهم خدمات مميزة للمصريين، مؤكدا أن هامش الرمح لدى الصيدليات، أصبح غير موجود، والصيادلة لم يحققوا أي ارباح.