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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصيدليات تكشف عن سبب زيادة أسعار الدواء وأزمة ألبان الأطفال.. فيديو

الصيادلة
الصيادلة

أكد الدكتور حاتم البدوي أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن المسؤول عن زيادة أسعار ألبان الأطفال والأدوية هي الشركات، وليست الصيدليات، موضحا أن الصيدلي ليس له أي تدخل بسعر الدواء المدون على العلبة، وإذا ورد ذلك في النسبة لا تتجاوز الـ5%.



وأوضح "الدوي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن كثير من الصيادلة يعرضون حياتهم للسجون بسبب مديونياتهم وأن الصيدليات تتعرض لانهيار اقتصادي وشيك، وشركة الدواء المصرية هي من تسأل عن بيع الدواء بأكثر من سعر على علبة الدواء من سعر غير المذكور في فاتورة الشركة، الشركة مسئولة عن كل هذه المشاكل وحلها في أسرع وقت.

 

أزمة ألبان الأطفال
 


وأشار "أمين عام شعبة الصيدليات"، إلى أن مشكلة ألبان الأطفال أغلب الألبان مستوردة ويجب أن يتم تصنيع الألبان فى مصر وليست التعبئة فقط، وحل كل هذه الأزمات التصنيع فى مصر والمواطن يشعر بالاكتفاء الذاتي  والتصدير أيضًا.

الصيدليات الغرف التجارية الدكتور حاتم البدوي ألبان الأطفال الأدوية سعر الدواء

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