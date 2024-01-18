بالأحمر الجريء .. فرح الزاهد تثير الجدل بظهورها | شاهد

نشرت الفنانة فرح الزاهد، صورا جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت فرح الزاهد، مرتديه توب دون أكمام باللون الأحمر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت فرح الزاهد، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت فرح الزاهد، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها وأناقتها.

وإليكم صور فرح الزاهد