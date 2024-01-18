الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب أسعار النفط

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية "OFAC" اليوم الخميس، عن فرض عقوبات على شركة الشحن Hennesea Holdings Limited لانتهاكها الحد الأقصى لسعر النفط الروسي البالغ 60 دولارا للبرميل.

يأتي هذا في إطار حالة أخرى من فرض واشنطن عقوبات على منتهكي سقف الأسعار، وتعهدت دول مجموعة السبع (G7) بفرض هذا الإجراء بعد أن تمكنت روسيا من شحن جزء كبير من خامها بأكثر من 60 دولارًا للبرميل باستخدام "أسطول شبح" من ناقلات النفط غير المؤمن عليها في الغالب.

وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة هينيسيا ومقرها الإمارات باعتبارها المالك النهائي لـ 18 سفينة، بما في ذلك HS Atlantica، التي نقلت الخام الروسي فوق الحد الأقصى للسعر، بحسب ما أورده موقع "كييف اندبندنت".

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن شركة Hennesea تأسست في أواخر عام 2022، وقبل وقت قصير من دخول الحد الأقصى حيز التنفيذ في ديسمبر من ذلك العام، استحوذت على ناقلات قديمة تقوم بشحن النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية وبحسب بيان الخزانة الأمريكية، قامت ناقلات الشركة بإجراء زيارات متكررة إلى الموانئ الروسية.

وتشمل القيود المفروضة على الشركة تجميد الممتلكات وحظر أي معاملات على الأراضي الأمريكية.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو إن "إجراءات اليوم تظهر مرة أخرى أن أي شخص ينتهك سقف الأسعار سيواجه العواقب"، مضيفا "لا ينبغي لأحد أن يشكك في التزام ائتلافنا بإيقاف أولئك الذين يساعدون الكرملين".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على منتهكي الحد الأقصى للسعر لأول مرة في أكتوبر 2023، واستهدفت شركتين واثنتين من ناقلات النفط التابعة لها وتم فرض عقوبات على العديد من الكيانات والسفن الأخرى بسبب انتهاكات الحد الأقصى منذ ذلك الحين.

وانضم الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى الضغوط، حيث تضمنت حزمة العقوبات الثانية عشرة إجراءات لتشديد الرقابة على الحد الأقصى للسعر.