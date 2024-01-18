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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

خطوات إضافة المواليد
خطوات إضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين

يقدم موقع  “صدى البلد” كيفية إضافة المواليد والتعديل علي بطاقة التموين؛ لضمان وصول الدعم الكافي للمستحقين.

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية إضافة وتعديل المواليد علي بطاقة التموين لعام 2024، للاستفادة من الدعم المقدم من الوزارة، لدعم الأسر الأكثر احتياجا.

 

 

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

خطوات إضافة المواليد الجدد

من خلال اتباع الطرق التاليه:-

  1. التسجيل على موقع بوابة مصر الرقمية.
  2. تسجيل سجل حساب جديد.
  3. كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.
  4. كتابة الاسم الأول للأم.
  5. الضغط على خدمات التموين.

شروط اضافه المواليد علي بطاقة التموين

الشروط تتضمن الاتي:-

  1. أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي
  2. الاضافة بحد أقصى فردين
  3. الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه
  4.  انخفاض المعاش الشهري عن 2500 جنيه 
  5.  إضافة مواليد العمالة غير المنتظمة 
  6. المرأه المعيلة 
  7. الأرملة

شروط إضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين

  1. أن يزيد عمر الابن المطلوب إضافته على بطاقة التموين، عن 4 سنوات.
  2. ألا يزيد عدد الأفراد على البطاقة عن 4 أفراد.
  3. الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية.
  4. الضغط على تسجيل حساب جديد.
  5. كتابة الرقم القومي للمواطن صاحب بطاقة التموين.
  6. تسجيل وكتابة اسم الوالدة لصاحب بطاقة التموين.
  7. الضغط على خدمات التموين، واختيار ما يحتاج إليه الشخص الراغب في إضافة المواليد على بطاقة التموين.
  8. اختيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين على بطاقة التموين.
  9. كتابة الاسم الرباعى للابن أو الابنة.
  10. ثم تأتى خطوة كتابة الرقم القومي الخاص بـ الابن أو الابنة لاضافته على بطاقة التموين.
  11. كتابة صلة القرابة (ابن) أو(ابنة).
  12. اختيار صفة ضم أبناء.
  13. الضغط على كلمة إضافة

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

اختر إضافة أفراد أسرتي.

 قم بكتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته.

يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة.

 كتابة صلة القرابة ابن أوابنة.

 اختيار الصفة ضم أبناء.

 اختر كلمة إضافة.

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2024

من خلال اتباع الطرق التاليه:-

  1. التسجيل على موقع بوابة مصر الرقمية.
  2. تسجيل سجل حساب جديد.
  3. كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.
  4. كتابة الاسم الأول للأم.
  5. الضغط على خدمات التموين.

 

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