ماذا يحدث بين مصر والصين

تحالف دولي لمواجهة الدولار

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن تغطية عن اتجاه العديد من الدول كالبرازيل وإيران وإندونيسيا وروسيا والصين والهند ومصر وتركيا ودول اخرى ،إلى التخلي عن الدولار في التجارة العالمية، والتعامل بعملات محلية

حيث يشهد التبادل التجارى بين الدول نقلة نوعية رافقها تبادل بالعملات المحلية ، ويعتبر هذا إشارة واضحة على أن هذا التطور بداية نهاية الهيمنة المالية الأمريكية.



فالدولة المصرية تقلص الاعتماد على الدولار الأمريكي بوصفه عملة رئيسية في الاستيراد وتبادل العملات المحلية مع الشركاء التجاريين الدوليين، مثل روسيا والصين والهند وتركيا.



فى هذا السياق أكد السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، فى تصريحات تليفزيونيه، على مواصلة توسعات الاستثمارات الصينية في مصر.

وقال ان الاستثمارات الصينية شهدت زيادة ملحوظة في الفترة الأخيرة وانهم يدعمون السوق المصري، ويشجعون الشركات الصينية على المجيء للقاهرة لبحث فرص الاستثمار والتعاون.

واوضح أن هناك جهودا مضنية يبذلها الجانب الصيني لتعزيز الاستثمارات في عدد من المشاريع الاستراتيجية في مصر.

وانهم يؤكدون على الاستمرارية في مشاريع صينية رئيسية مثل منطقة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان والقطار الخفيف، فضلا عن التعاون الجديد مع مصر في الطاقة الجديدة والفضاء والطيران والتقنيات الزراعية، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والصحة".

ويعتقد أن انضمام مصر لـ "بريكس" سيساهم بشكل كبير في حل تلك المشكلات

كما اكد أن الحكومة الصينية تسعى حاليا لتعزيز استيراد المزيد من المنتجات الزراعية من السوق المصري".

وبحسب آخر احصائية للسفارة عن حجم الاستثمارات، فقد ارتفع حجم الاستثمارات الصينية في مصر من 500 مليون دولار إلى مليار و500 مليون دولار، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 100% خلال العشر السنوات الماضية، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين ومصر من 10 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار في الفترة نفسها.

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