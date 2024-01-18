مصطفى بكري: الرئيس السيسي وجه الحكومة بالحفاظ على الاحتياطي الدولاري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه سيتم ضخ سيولة دولارية ضخمة خلال الفترة المقبلة في البنك المركزي، مشيرا إلى أن المصروفات زادت لـ 7.3 مليار دولار.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بالحفاظ على الاحتياطي الدولاري، إضافة إلى توجيهاته بضرورة توفير كل السلع الأساسية وسد الاحتياجات.

تقليل المصروفات

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن السياحة تراجعت بشكل كبير بسبب الأزمات الاقتصادية، مؤكدا أنه سيتم تقليل المصروفات إلى 4.1 مليار دولار بعد ترشيد الإنفاق.

