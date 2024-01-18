عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: الرئيس السيسي وجه الحكومة بالحفاظ على الاحتياطي الدولاري

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه سيتم ضخ سيولة دولارية ضخمة خلال الفترة المقبلة في البنك المركزي، مشيرا إلى أن المصروفات زادت لـ 7.3 مليار دولار.

 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بالحفاظ على الاحتياطي الدولاري، إضافة إلى توجيهاته بضرورة توفير كل السلع الأساسية وسد الاحتياجات.

 

 تقليل المصروفات

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن السياحة تراجعت بشكل كبير بسبب الأزمات الاقتصادية، مؤكدا أنه سيتم تقليل المصروفات إلى 4.1 مليار دولار بعد ترشيد الإنفاق.
 

مصطفى بكري سيولة دولارية البنك المركزي الرئيس السيسي الاحتياطي الدولاري السلع الأساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. ناقد فني: «ضرب نار» كلمة السر

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام غانا

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

الكيلو بـ 290 جنيها.. حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة المقبلة |تفاصيل

بحبه جدا .. رد صادم من دينا عن حقيقة زواجها بـ أحمد الفيشاوي

للمرة الخامسة| خطة جديدة لـ تخفيف أحمال الكهرباء.. اعرف موعد التطبيق

ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي بـ رقم الجلوس .. الآن

ترشيحاتنا

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

البيت الأبيض يعلن تنفيذ ضربة على صاروخين مضادين للسفن لدى الحوثيين

وزير الأوقاف: الإسراء والمعراج أعظم رحلة تكريم في تاريخ الإنسانية

سقوط طائرة أمريكية في ديالي شرق العراق

شكري: مصر تولي أهمية لأمن واستقرار الصومال وتعلن الاستعداد لدعمه

فرص عمل بالهيئة القومية للأنفاق.. تعرف على شروط التعيين بالوظائف الحكومية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة بسيطة.. أسماء أبو اليزيد تتألق في شهر العسل| شاهد

شعر مبلل.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

على سريرها.. سارة سلامة تثير الجدل بظهورها الأخير

جمبسوت لافت.. وفاء عامر تستعرض جمالها بهذا الفيديو| شاهد

فيديو

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

نوة الغطاس تضرب بعض محافظات مصر

ماذا يحدث بين مصر والصين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ