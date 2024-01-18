مسئول حكومي لـ حقائق وأسرار: الدولة لم ترفع الأسعار منذ عام ونصف

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تصريحات لمسئول حكومي لبرنامج “حقائق وأسرار”، قائلا "المسئول الحكومي أكد أن الدولة لم ترفع الأسعار منذ عام ونصف، في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة البترول عن خسائرها التي بلغت 125 مليار جنيه نتيحة ارتفاع أسعار الوقود عالميا.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن المصدر الحكومي قد أكد أن الدولة بدأت التوسع في الطاقة الجديدة، وقد أكد أيضا أن الدولة كانت تبيع الكهرباء وفقا لسعر الدولار القديم.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، ان المسئول الحكومي قد أكد أن الضرائب زادت بنسبة 43% عن العام الماضي، مع العلم أن الحكومة قد وجدت 20% من المحال والمولات بإحدى المناطق لا تسدد ضرائب.

القضاء على السوق السوداء

وأشار مصطفى بكري إلى أن المسئول الحكومي قد أكد أنه قريبا سيتم ضخ مبلغ دولاري ضخم بالبنك المركزي، وسيتم إعلان القضاء على السوق الموازية للدولار بالكامل، وأن هناك اجراءات تتم حاليا لتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء.