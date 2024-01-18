البنك القومي للجينات: منع دخول أي موارد مهجنة أو معالجة بالهندسة الوراثية

قالت الدكتورة نيفين عبد الفتاح مدير البنك القومي للجينات أن البنك يعمل على جمع واستكشاف وتقييم الموارد الوراثية المصرية الاصلية.

وأضافت نيفين عبد الفتاح خلال حوارها مع برنامج مانشيت المذاع عبر قناة سي بي سي تقديم الاعلامي جابر انه يتم منع دخول اي موارد مهجنة او معالجة بالهندسة الوراثية.

الموارد الوراثية النباتية

وتابعت مدير البنك القومي للجينات ان ممثلي البنك يجوبون كل المحافظات لتجميع الموارد الوراثية النباتية والحيوانية بمصر.

واضافت نيفين عبد الفتاح ان الحيوانات المصرية تتميز بقدرتها على اكل الموارد المتوفرة وليس انواع معينة من الاعلاف.