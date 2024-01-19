مفاجأة .. طبيب المنتخب يفصح عن إصابة محمد صلاح وحالته الصحية

تعادل منتخب مصر مع نظيره غانا بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023، في تمام الساعة العاشرة مساء.

منتخب مصر

تفاصيل إصابة محمد صلاح

وكشف طبيب منتخب مصر لكرة القدم سبب استبدال صلاح في مواجهة غانا، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وقال: "الآلام في العضلة الخلفية وراء استبدال محمد صلاح وسيخضع لبعض الفحوصات الطبية لتحديد مدى إصابته".

وبهذه النتيجة، يكون ترتيب منتخب مصر المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية، بينما احتل منتخب غانا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة مصر والرأس الخضراء

سيكون موعد مباراة مصر القادمة أمام كاب فيردي، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات كأس الأمم الأفريقية هو الساعة العاشرة من مساء يوم الإثنين المقبل، بتوقيت القاهر، وهو نفس موعد مباراة غانا وموزمبيق في المواجهة الثانية من المجموعة.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين فى المجموعة الثانية، بينما حصد منتخب غانا أول نقطة له فى المجموعة، التي يتصدرها منتخب كاب فيردي ويتذيلها موزمبيق قبل مواجهتهما عصر الجمعة.

محمد صلاح

بدأ منتخب مصر أمام غانا، بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي، ومحمد عبد المنعم، وأحمد حجازي، وعمر كمال، وخط الوسط: إمام عاشور، وحمدي فتحي، ومحمد النني، خط الهجوم: محمد صلاح، ومرموش، ومصطفى محمد.

واستبعد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، 4 لاعبين من قائمة منتخب مصر التي ستخوض مواجهة غانا، وضمت قائمة المستبعدين عن المباراة كلا من ياسر إبراهيم وأحمد سامي وأحمد الشناوي ومهند لاشين.

وجلس على مقاعد بدلاء منتخب مصر أمام غانا كل من محمد أبو جبل ومحمد صبحى وعلى جبر ومحمد هانى ومحمود تريزيجيه وأحمد حسن كوكا ومحمود كهربا وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمود حمادة ومصطفى فتحى وأحمد سيد زيزو.

وضم تشكيل غانا: ريتشارد أوفيري في حراسة المرمي، ورباعي الدفاع دينيس أودوي- إليكسندر ديجيكو، ومحمد ساليسو، جودين منساه، وفي الوسط ماجيد أشيميرو، محمد قدوس، ساليس عبدول، وفي الهجوم، أنتوني سيمينيو، وغيناكي ويليامز، جوردان آيو.