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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار "مُبادرة "شتاء دافئ " بأمانة المنشية بحزب مستقب وطن.. صور

استمرار مبادرة شتاء
استمرار مبادرة شتاء دافئ بالإسكندرية

واصلت أمانة قسم المنشية بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، مبادرة شتاء دافئ حيث شارك أعضاء الحزب في توزيع البطاطين على الأسر الأكثر احتياجًا؛ وذلك من أجل دعم أهالي الدائرة وتوفير احتياجاتهم، والعمل على تخفيف الأعباء عنهم.

جاء ذلك بحضور محمد أبو هندية عضو هيئة مكتب أمانة المحافظة، وصبري همام أمين قسم المنشية، وراضي أحمد أمين التنظيم بالقسم، أعضاء أمانة القسم.

وقال النائب رزق راغب ضيف الله، أمين عام الحزب بالإسكندرية، وعضو مجلس النواب، إن المبادرة شملت جميع أقسام المحافظة لتحقيق أكبر استفادة لأكثر عدد ممكن من المواطنين، وذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن.

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وأضاف أن المبادرة تأتي ضمن خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم وسائل العون للمواطن وفى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

ومن جانبه، قال النائب خالد شلبي، أمين تنظيم الحزب بالإسكندرية، إن المبادرة شملت توزيع نحو 5 آلاف بطانية على مختلف أقسام المحافظة، مشيدًا بدور شباب الحزب في المحافظة أثناء عملية التخزين والتوزيع حتى داخل المنازل، تخفيفًا عن المواطنين.

وأضاف شلبي، أن المُبادرة بدأت بالقري الأكثر احتياجًا غرب الإسكندرية بالتنسيق مع أمانات الأقسام، وتنظيم أمانة الشباب برئاسة كريم حسن أمين شباب المحافظة.

الاسكندرية الشارع المصري توزيع البطاطين حزب مستقبل وطن محافظ الاسكندرية

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