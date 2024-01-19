عيد ميلادها.. تعرف على مشوار أنغام الفني وسر تواجد والدها في حياتها

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة أنغام الذي تميزت بإحساسها العالي وصوتها المتميز سحرت الجميع بأغانيها وأعمالها الفنية، فهي من مواليد الإسكندرية ووالدها هو الموسيقار محمد علي سليمان والذي كان سبب في نبوغ موهبتها وساهم في تقديمها عدة حفلات ومناسبات حيث كان تؤدي أغاني لمطربين قدامى مثل أم كلثوم وليلى مراد وغيرها.

وقررت في منتصف التسعينات التخلي عن اللون الكلاسيكي وعدم الأستمرار في نفس المسار الذي وضعها فيها والدها، ولكنها قررت تبني اللون الشبابي والموجة المعاصرة ونجحت في تقديم عدة ألبومات وفيديو كليب في مطلع الألفية حققت نجاح باهر، أختها غير الشقيقة من الأب هي الفنانة الراحلة غنوة سليمان التي كانت تصغرها بـ 16 سنة.

تزوجت أنغام عدة مرات ومنها مهندس الصوت المصري مجدي عارف وانجبت ابنها عمر، ثم تزوجت بالموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي بعد علاقة عمل طرحت خلال هذه الفترة عمل دويتو جمعها مع زوجها فهد بمناسبة عيد الحب، وأصبحت أم للمرة الثانية حين انجبت ابنهما عبد الرحمن، ثم رفعت دعوى خلع من زوجها الموزع الموسيقى فهد الشلبي بعد زواج دام 3 سنوات ونشر في أكتوبر 2014 عقد زواج رسمي شرعي لها وللممثل أحمد عز وأكدا هذا الخبر مبررين عدم إعلانهما الزواج بأنها كانت تواجه مشكلة مع طليقها لحضانة طفليها، وأنها وأحمد عز أخفيا الأمر عن الإعلام، ولكنهما أخبرا بعض الأقارب والأصدقاء ودام الزواج 3 سنوات، ثم أعلنت عبر وسائل الإعلام بأنها تزوجت الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، وأعلنا انفصالهما رسمياً.