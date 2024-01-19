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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رئيس القومي للمسرح: قامات مصر الفنية لن تُنسى

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

صرح الفنان القدير إيهاب فهمي- رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ أنه بدأ بالفعل من خلال إدارات المركز التوثيقية؛ تأريخا موثقا لذكرى ميلاد قامات مصر الفنية، والإعلان التوثيقي الدوري في مناسبة ذكرى مولد رموزنا الفنية في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وذلك بهدف التذكير بالقامات الفنية، وتعريف الأجيال الحالية والقادمة بالعلامات البارزة في تشكيل ملامح تاريخ الفنون المصرية الثلاثة؛ بما قدموه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري، مؤكدا أن قامات مصر الفنية لن تُنسى.

 

وأضاف فهمي: بدأنا يوم ١٣ يناير بالتذكير بذكرى مولد الفنان الكبير الراحل حسين رياض، ثم الفنان الراحل سمير غانم الذي مرت ذكرى ميلاده الاثنين الماضي الموافق ١٥ يناير، ويوافق ١٧ يناير الماضي  ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

رئيس القومي للمسرح

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