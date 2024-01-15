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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد بتشان يطرح أغنية "حلال ع اللى يلاقيك" عبر يوتيوب.. فيديو

احمد باتشان
احمد باتشان

طرح الفنان أحمد بتشان أغنيته الجديدة بعنوان "حلال ع اللى يلاقيك" من كلمات عمر يحيى، وألحان  إسلام رفعت، وتوزيع ومكساج وماستر محمد شفيق، وإشراف  ياسر خليل، وإنتاج مشترك بين شركتى "نجوم ريكوردز" مع "هاى واي".

أحمد بتشان، طرح خلال الفترة الماضية عددا من الأغنيات مثل "بعد فراقك" كلمات محمد عاطف وألحان مدين، وتوزيع نادر حمدى، و «زي القمر» من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع ومكساج وماستر أحمد حسام وإلهامي دهيمة، وتأتي الأغنية بعد أن طرح «بتشان» من قبل «معايا طول الليل»، على طريقة الفيديو كليب وهى من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر وسام عبدالمنعم، وإشراف ياسر خليل.

كما طرح أحمد بتشان أغنية «هقول وإسمع»، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد صلاح حسني، وتوزيع ومكس وماستر أحمد إبراهيم، وإشراف عام ياسر خليل، ودخلت الأغنية ضمن قائمة الـ 100 أغنية الأكثر استماعًا وأغنية «ماجاش منك» من كلمات مصطفى ناصر، ألحان تيام على، وتوزيع تيام طارق، وميكساچ وماستر نادر حمدي.


يذكر أن آخر ألبومات أحمد بتشان كان «بعد غيابه»، وتم تصوير أكثر من كليب مثل «بعد غيابه»، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبدالفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، و«بيني وبينك» من كلمات أحمد الماكلي، وألحان رامي جمال وتوزيع إيهاب فاروق، «لازم أفهم» وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزيع خالد عز.

أحمد بتشان حلال ع اللى يلاقيك

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