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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أشرف زكي حول خلافه مع الفنانة عنبر: دي أكاذيب متعودين عليها

اشرف زكي
اشرف زكي

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه تفاجأ من بعض الصفحات حول نشر معلومات خاطئة عن طرده للفنانة عنبر، قائلا:" دي حاجات متعودين عليها في كل فترة.. بالعكس كنا في اجتماع وعادي نبقى متفقين أو مختلفين على حاجه ولكن كل الاحترام والتقدير كان بينا".

وتابع زكي، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2"، الفنانة عنبر كانت متواجدة معي أمس وأول أمس، وهي فنانة قديرة وموهوبة ونعتز بها ولها معزة كبيرة في قلبي وتربطني بها صداقة قوية، ومن حق أي فنان أن يشارك في الأعمال الفنية.

واستكمل أشرف زكي حديثه قائلا: "لما فنانة زي عنبر تكون مختفية عن الساحة الفنية لمدة 4 سنين.. طيب مين هيكون بديل ليها!؟ واجبي كنقيب أني أدافع عن أعضاء المهنة لكن مفيش خلاف بيني وبينها وهي صديقة وعشرة عمري ووقتها اتفقنا أننا نتكلم في نقطة معينة وبعدها نقطة تانية علشان كده حصل الاختلاف.

وأوضح زكي، أنه فخور بزملائه وفناني مصر وشرف كبير له أن يكون في خدمتهم جميعا، وعنبر زميلة وصديقة عزيزة وإستحالة أن يقوم بطردها، وعندما قرأ تلك الأخبار لم يفعل شيئا لأنه تعود على نشر تلك الأكاذيب.

وردت عنبر على حديث أشرف زكي، قائلة أنها تعتبر الفنان أشرف زكي بمثابة شقيقها ووقف بجوارها لفترات كثيرة وفي أصعب المواقف التي مرت بها في حياتها والإختلاف في وجهات النظر يحدث بين أي طرفين ولكن في النهاية أكن له كل الاحترام.

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.

https://fb.watch/pBdeSy35nK/?mibextid=Nif5oz

اشرف زكي

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