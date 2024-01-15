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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ساندي تتعاون مع عزيز الشافعي ومنة القيعي وتميم في عمل غنائي جديد

ساندي
ساندي

أعلنت النجمة ساندي، عن عمل غنائى جديد يجمعها بالملحن عزيز الشافعي والشاعرة منة القيعي والموزع تميم، حيث تتعاون معهم في أغنية جديدة من انتاج شركة اوريچينالتي، وستكشف ساندي عن موعد طرحها خلال الأيام المقبلة.

يعتبر هذا العمل الغنائى هو التعاون الأول للمطربة ساندي مع الشاعرة منة القيعي، والتعاون الثامن مع الملحن عزيز الشافعي، حيث تعاون الثنائى في عدة أعمال استطاعت أن تحقق نجاحاً على منصات الموسيقى المختلفة، وهم "زي النهاردة" و"أحلي من الڤانيليا" و"ازيك النهاردة" و"الحالة الحالة"، و"بعد التان" و"الرعشة" و"اللولبية".

يذكر أن آخر ألبومات ساندى يحمل اسم "اتنين فى واحدة" وضم 8 أغنيات متنوعة من الرومانسى والدراما والهاوس، حيث تعاونت فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولى، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كتبت ولحنت ساندى أغنية من أغانى الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم "زي التمثال".

أما أخر أعمال ساندي في السينما، كانت من خلال مشاركتها في بطولة فيلم "تاج" مع تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق

وتدور أحداث فيلم تاج في إطار كوميدي فانتازي، حول تاج (تامر حسني) الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ أنه له أخ توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخص.

ساندي

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