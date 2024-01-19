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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل العيش البلدي بأسهل الخطوات

طريقة عمل العيش
طريقة عمل العيش البلدي

تبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة عمل العيش البلدي في البيت أحلى من الجاهز وبأقل المكونات.

قدم الشيف وحيد كمال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل  العيش البلدي، فيما يلي…
 

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مقادير العيش البلدي


٣ كوب دقيق
كوب دقيق اسمر
نص كوب ردة 
١ ملعقة صغيرة ملح 
٣ ملعقة صغيرة خميرة 
ماء للعجن 


طريقة تحضير العيش البلدي
فى البداية إذا كان لديك واحدة سيراميك نضعها فى الفرن فى الرف الوسط ونسخن الفرن اثناء ما العيش بيختمر ...


طريقة العجن 
نضع كل المقادير الجافة معا وتقلب جيدا ثم يضاف الماء ونعجن 
مدة العجن ١٠ دقائق تقريبا لكي ننشط العرق فى العجينة  
بعد العجن تقطع قطع حسب الحجم المرغوب نضعها فى صاج او صينية مرشوشة بالدقيق المخلوط بالردة ونتركها ترتاح ربع ساعة 
نفردها بسمك ٣ ملم تقريبا ونتركها تختمر تلت ساعة على  الاقل وتكون الارغفة متغطية، ثم بالراحة نحمله ونضعه واحد واحد على السيراميك السخن لمدة ٣ ل ٥ دقائق .
 

العيش البلدي طريقة عمل العيش البلدي طريقة تحضير العيش البلدي الشيف وحيد كمال العيش

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