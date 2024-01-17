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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأسود الشفاف.. سمية الخشاب تفاجئ متابعيها عبر إنستجرام بـ لوك غير متوقع|شاهد

سمية الخشاب
سمية الخشاب

حرصت الفنانة سمية الخشاب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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وتألقت سمية الخشاب في الصور بإطلالة ملفتة وغير متوقعة، حيث ظهرت مرتدية فستانا ذا اكمام مكشوفة باللون الأسود المصنوع من القماش الجبير.

وتزينت سمية الخشاب بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، مع قبعة باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سمية الخشاب على خصلات شعرها الأصفر الاسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

 

سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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