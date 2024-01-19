لم يتعلم من أخطائه.. ناقد رياضي يوجه رسالة نارية لـ فيتوريا

انتقادات لاذعة لفيتوريا.. قال كريم سعيد، الناقد الرياضي، إن مباراة أمس شهدت تواصل لإخفاقات المنتخب بعد مباراة موزمبيق، وكان من المتوقع أن روي فيتوريا يتدارك ما حدث في مباراة ويكون أكثر واقعية، مؤكدًا أن فيتوريا لديه إيمان بأن أي لاعب يتواجد في نادي أوروبي أفضل من اللاعب الموجود في النوادي الإفريقية، وتسبب ذلك في تكوين تشكيل سيئ وعشوائي.



لم يقرأ أخطاء مباراة الموزمبيق

وأضاف “سعيد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد” من تقديم داليا أمن وهند النعساني، اليوم الجمعة، أن فيتوريا يتقاضى راتب كبير ومن المؤسف أن تكون الناتج بهذا الشكل، معقبًا: “لم يقرأ أخطاء مباراة موزمبيق”.





وأكد أن جيل منتخب مصر الحالي من أقوى الأجيال بعد الجيل الذي كان يقوده الكابتن حسن شحاتة، مضيفا أن المجموعة قوية للغاية وعندما تكون النتيجة بهذا الشكل توضح أن المدير الفني لديه أزمة.