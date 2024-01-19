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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. مش مراتي.. إطلالات جريئة لـ مريم علاء بعد شائعة زوجها من حسين فهمي.. رجال هذه الأبراج الأفضل في الارتباط

حسين فهمي ومريم علاء
حسين فهمي ومريم علاء

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

تصدر خبر طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز من الفنان أحمد العوضي مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية.

نشرت الدكتورة مها العطار، خبيرة طاقة المكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صورا لـ  ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي  خلال إحتفالهما بأحدي المناسبات مع تورتة تحمل صورة ياسمين عبد العزيز.

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل على السوشيال ميديا

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تعاطف وتفهم | رجال هذه الأبراج الأفضل في الارتباط

إن وجود زوج و رجل داعم ومتفهم يعتبر من أكثر الصفات التي تبحث عنها كل سيدة، يمكن أن يساهم بشكل كبير في خلق بيئة وحياة عائلية إيجابية، على الرغم من أن كل شخص لديه شخصية مختلفة، إلا أن بعض الأبراج غالبًا ما ترتبط بصفات تجعلها أزواج ممتازين.

 

مش مراتي.. إطلالات مريم علاء بعد شائعة زوجها من حسين فهمي

تصدرت مريم علاء مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد شائعة زوجها من الفنان حسين فهمي، ولكنه أكد في تصريح صحفي :"البنت دي مش مراتي."

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