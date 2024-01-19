نشرة المرأة والصحة.. مش مراتي.. إطلالات جريئة لـ مريم علاء بعد شائعة زوجها من حسين فهمي.. رجال هذه الأبراج الأفضل في الارتباط

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تصدر خبر طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز من الفنان أحمد العوضي مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية.

نشرت الدكتورة مها العطار، خبيرة طاقة المكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صورا لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي خلال إحتفالهما بأحدي المناسبات مع تورتة تحمل صورة ياسمين عبد العزيز.

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

إن وجود زوج و رجل داعم ومتفهم يعتبر من أكثر الصفات التي تبحث عنها كل سيدة، يمكن أن يساهم بشكل كبير في خلق بيئة وحياة عائلية إيجابية، على الرغم من أن كل شخص لديه شخصية مختلفة، إلا أن بعض الأبراج غالبًا ما ترتبط بصفات تجعلها أزواج ممتازين.

تصدرت مريم علاء مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد شائعة زوجها من الفنان حسين فهمي، ولكنه أكد في تصريح صحفي :"البنت دي مش مراتي."