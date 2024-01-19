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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: يجب دعم القطاع الزراعي ومنح حوافز للمصنعين بالموازنة الجديدة

الموازنة العامة للدولة
الموازنة العامة للدولة

ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية بشأن تحقيق الموازنة العامة للدولة أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/ 2024.

 

وأشارت ميرفت  الكسان لـ صدى البلد إلى أن الاقتصاد المصرى فى 2024 سيواجه تحديات وأخطاراً عديدة تتمثل فى سعر الصرف وخفض معدلات الدين وعجز الناتج المحلى والحفاظ على تسجيل فائض أولى بشكل دائم وفوري.

 

وطالبت عضو النواب الحكومة إعطاء أولوية قصوى لـ 6 ملفات لمواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه الاقتصاد الوطنى خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن الملف الأول يتمثل فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقطاع الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من مختلف المحاصيل الزراعة الاستراتيجية، إلى جانب تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الصناعي.

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جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/ 2024 فى الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين.

 

وقال وزير المالية: استطعنا تسجيل فائض أولى كبير 150 مليار جنيه، مقارنة بـ  مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة 56٪؜ لتخفيف الأعباء عن  المواطنين بقدر الإمكان، في ظل التحديات العالمية الراهنة، بما تتضمنه من ضغوط تضخمية بالغة الشدة، والصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي، موضحًا أن العجز الكلي بلغ 4.95٪؜ من الناتج المحلى الإجمالي خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى . 

ميرفت الكسان محمد معيط وزير المالية الإقتصاد المصرى سعر الصرف الموازنة العامة للدولة

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