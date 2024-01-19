موازنة النواب: السياسة النقدية للبنك المركزي تهدف إلى احتواء التضخم.. فيديو

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن السياسة النقدية للبنك المركزي تهدف إلى امتصاص السيولة حتى لا تولد التضخم.

وأضاف فخري الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "سعر الصرف هو الموضوع الشائك، وهناك متطلبان أساسيان لا بد من تحققهما قبل تحريك سعر الصرف وإلا تمس الأمن القومي".

وأشار: "الرئيس السيسي أكد أنه إذا كانت مرونة سعر الصرف تمس الأمن القومي فلن يسمح بذلك"، موضحا: "إذا توافرت متطلبات المرونة، ومن متطلبات المرونة متطلبين أساسيين وهما أن يكون لدى البنوك والبنك المركزي حصيلة كافية لا تقل عن 5 مليارات دولار كي يدافع عن الجنيه المصري، والمتطلب الآخر استمرار معدل التضخم في الانخفاض".