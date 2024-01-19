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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

تحرك قانوني عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. تفاصيل

سما المصرى
سما المصرى

تقدم أشرف ناجي المحامي بطلب تقصير لمحكمة القضاء الإداري لنظر دعوى إخلاء سبيل  الفنانة سما المصري بعد تنفيذ الأحكام الصادرة فى حقها، والمقرر نظرها في جلسة ١٩ فبراير المقبل.

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

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كانت  محكمة القضاء الإداري قد قررت  نظر الدعوى التى أقامها أشرف ناجي المحامي لإخلاء سبيل  سما المصري بعد تنفيذ الاحكام الصادرة فى حقها، بجلسة ١٩ فبراير المقبل.

وذكر المحامي أن سما المصري  نفذت 3 أحكام قضائية أهمها التعدي على قيم أسرية ومجتمعية، والحكم بالحبس سنتين في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بجلسة 7/9/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، وعوقبت حضوريا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.

سامية أحمد 

وأشار المحامي إلى أن موكلته سامية أحمد وشهرتها سما المصري نفذت حكمًا آخر بالحبس ستة أشهر في القضية رقم 295 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بتاريخ 18/10/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، في قضية متهمة فيها بالسب والقذف.

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