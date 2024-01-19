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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تصدر التريند.. طرح التريلر الرسمي لفيلم رحلة 404

بوستر فيلم الرحلة
بوستر فيلم الرحلة 404

في أقل من دقيقتين قدم المخرج هاني خليفة لمحة سريعة من أحداث رحلة 404 قبل أن تقلع يوم 25 يناير القادم بدور العرض السينمائي في مصر ومنها إلى الدول العربية لتستقر بدور العرض الخاصة بها في الأول من فبراير القادم،  من خلال التريلر الرسمي للفيلم الذي طرح اليوم الجمعة، حيث يظهر من خلاله ملامح الرحلة التي تقوم بها غادة قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج حيث تتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغا كبيرا من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها به، فهل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لابد أن يلوثها مرة أخرى؟


وعلي الجانب الآخر تصدر البوستر تريند محركات البحث، ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، ونال تعليقات إيجابية وحماسية من قبل الجمهور وصُناع العمل خاصة بعد تحديد موعدا لعرضه، حيث علق مخرج الكاستينغ أحمد الزغبي "فيلم اجتماعي جدا.. من أهم وأمتع المشاريع اللي اشتغلت عليها"، وقالت الملحنة سعاد بشناق "فخورة أن يكون أول تعاون مصري لي مع المخرج المخضرم هاني خليفة والمونتير محمد عيد لفيلم من بطولة منى زكي ونخبة من نجوم أم الدنيا، وان يكون هذا ثالث تعاون لي مع المنتج محمد حفظي، مبروك لكل فريق العمل و شكرا لثقتكم"، بينما قال منتج العمل محمد حفظي "رحلة طويلة مدتها ثلاث سنوات. الف مبروك اصدقائي المبدعين و خاصة المخرج هاني خليفة و المؤلف محمد رجاء و الصديقة الفنانة المتألقة مني ذكي و شركاء المشوار من شركات الانتاج وكاست الفيلم و ضيوف الشرف و الفنيين، بينما قالت المنتجة شاهيناز العقاد " متحمسة جدا إني أشوف الفيلم على الشاشة الكبيرة بعد رحلة طويلة من المتعة والأمل، أتمني يعجبكم وتعيشوا معانا الرحلة، أنتظرونا رحلتنا يوم 25 يناير بدور العرض المصرية، ويوم 1 فبراير بكل الدول العربية"، كما كانت تعليقات الجمهور بشكل إيجابي متمنين له النجاح. 


فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج ،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم ، شادي ألفونس ، رنا رئيس ، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، ونورا شعيشع،  من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة  ومن إنتاج محمد حفظي و شاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك ولاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية  وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائياً أفلام مصر العالمية  داخل مصر و Front Row Filmed Entertainment خارج مصر.
 

المخرج هاني خليفة هاني خليفة رحلة 404 منى زكى

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