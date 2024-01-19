منعرفش الحاجة السالكة.. إبراهيم فايق يسخر من موقف منتخب مصر بأمم أفريقيا

سخر الإعلامي إبراهيم فايق من موقف منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية بعد التعادل مع غانا في وتعقد موقفه في المجموعة.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "هي عاداتنا ولا هنشتريها.. هيقعدونا نتابع نتائج الماتشات التانية وجنبنا ورقة وقلم وٱله حاسبة وميت مليون فرضية.

وأضاف إبراهيم فايق: هو احنا منعرفش الحاجة السالكة تكمل معانا ابدا.. السالك نعكه ونعقده؟!!".

وتعادل منتخب مصر مع غانا بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمهت بينهما امس الخميس، على ملعب فيلكسبوانى، فى الجولة الثانية ببطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

سجل هدفي منتخب مصر عمر مرموش ومصطفى محمد في الدقائق 69 و74، بينما سجل محمد قدوس هدفي غانا فيالدقائق 45+3 و71.

ترتيب المجموعة الثانية

الرأس الأخضر 3 نقاط

مصر نقطتين

موزمبيق نقطة واحدة

غانا نقطة واحدة

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.