مراقبة الأغذية بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 199 منشأة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية عدة حملات تفتيشية، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى، على 199 منشأة تبين أن 72 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

قال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الحملات تمكنت من تحرير 163 محضراً و سحب 118 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 882 كيلو من أغذية متنوعة و 164 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.



وأكد مكين استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.



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