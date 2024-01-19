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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مراقبة الأغذية بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 199 منشأة

حملات تفتيش
حملات تفتيش

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية عدة حملات تفتيشية، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى، على 199 منشأة تبين أن 72 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

قال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الحملات تمكنت من تحرير 163 محضراً و سحب 118 عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام 882  كيلو من أغذية متنوعة و 164 لتر عصائر  والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.


وأكد مكين استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.
 

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ادارة مراقبة الاغذية الإشتراطات الصحية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بالدقهلية تكثيف الحملات محافظ الدقهلية وكيل المديرية وكيل الوزارة

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