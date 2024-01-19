عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع المشروعات الجاري تنفيذها للخطة الاستثمارية للعام 2024 - 2023

رصف الشوارع
رصف الشوارع

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز ومدن وأحياء المحافظة في كافة القطاعات في اطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

 حيث تابع "مختار"اعمال المشروعات الجارية بنطاق مراكز ومدن طلخا وميت غمر والمطرية.. 
*ففي مركز ومدينة طلخا قالت الاستاذه رحاب المزين رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة الاعمال الجاريه لصيانة وتطوير ورفع كفاءة قاعة المؤتمرات وغرفة العمليات والكوارث برئاسة المركز ومدينة للتاكد من حسن سير وانتظام العمل والوقوف علي معدلات التنفيذ وازالة المعوقات التي تعترض التنفيذ وذلك ضمن الاعمال المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/2024...
وفي مركز ومدينة ميت غمر قال اللواء دكتور محمود ضياء الدين انه تم تفقد اعمال فرد السن ودمكه لاستكمال اعمال الرصف بشارع جسر النيل بطول 2 كيلو متر من الطريق السريع حتى ميدان العروبه ضمن مشروعات الخطه الاستثمارية للعام المالي الحالي واشار الي ان رصف شارع جسر النيل يسهم في تحقيق  السيولة المرورية للتسهيل على سكان المدينة والمواطنين المترددين عليها،حيث يمثل هذا الشارع الشريان رالئيسي داخل مدينة ميت غمر.. 
وفي مركز ومدينة المطرية قال المحاسب نادر محى الدين بشير رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال الرصف داخل المدينة وذلك من خلال استكمال شارع الغربية بطول 150 متر بعرض 7متر واستكمال شارع الدقهلية بطول 200 متر وعرض 7,5 متر واستكمال شارع سليمان بطول 700 متر بعرض 7,5 متر واستكمال شارع الجيش بطول 500 متر وعرض 7,5 متر واستكمال شارع الجمال بطول 220 متر وعرض 7 متر واستكمال شارع فريدة حسان بطول 240 متر وعرض 7,5 وانشاء شارع الوزير بطول 300 متر وعرض 7,5 متر وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي...
واكد مختار"علي اهمية تكثيف العمالة لدفع العمل وزيادة معدلات الاداء في جميع المشروعات والعمل الجاد في تذليل معوقات التنفيذ،  مشيرا لضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من كل المشروعات التي يتم تنفيذها في اطار الخطة هذا العام لدخولها الخدمة وتحقيق وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين..

FB_IMG_1705666334384
FB_IMG_1705666334384
FB_IMG_1705666329147
FB_IMG_1705666329147
FB_IMG_1705666331817
FB_IMG_1705666331817
FB_IMG_1705666340591
FB_IMG_1705666340591
الخطة الاستثمارية للعام المالي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الخطة الاستثمارية الأعمال الجارية المشروعات الجاري تنفيذها محافظ الدقهلية مشروعات الخطة الإستثمارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

الأرصاد: موجة أمطار شديدة قادمة تستمر 48 ساعة

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

معيط: برنامج «الطروحات» يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم الضيق في ليلة صلاح الشرنوبي يشعل السوشيال ميديا

سيد عبد الحفيظ: كنت أتمنى مشاركة هذا اللاعب بدلا من محمد صلاح

بعد القبض على إمبراطور الذهب.. مفاجأة سعيدة للمصريين

موضوعات متعلقة

تموين الدقهلية: تحرير 93 مخالفة لـ المخابز والأسواق في 5 مراكز

ترشيحاتنا

شركة ميرسك للشحن: الأوضاع في البحر الأحمر مازالت متقلبة

المؤبد لأدمن صفحة فيسبوك يبيع عليها الألعاب النارية.. تفاصيل

خطيب المسجد النبوي: البيت الذي يظلله الدين يخرج نباته طيبا ولو بعد حين

صحة غزة تكشف أحدث حصيلة للعدوان الإسرائيلي.. وتحذير من مرض يجتاح القطاع

توافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على تحويل أموال السلطة الفلسطينية دون التصويت

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين تستعرض رشاقتها بفستان ملفت

طعام شائع يدمر صحة الأطفال| احذر منه

مش مراتي.. إطلالات مريم علاء بعد شائعة زوجها من حسين فهمي.. شاهد

فستان شمس الكويتية يثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

فيديو

صدمة.. هل انتهى مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

انتبهوا.. حدث غريب يرعب العالم.. توقعات ليلى عبد اللطيف في 2024.. فيديوجراف

الله على الجمال.. أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة.. شاهد

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ