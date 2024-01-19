محافظ الدقهلية يتابع المشروعات الجاري تنفيذها للخطة الاستثمارية للعام 2024 - 2023

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز ومدن وأحياء المحافظة في كافة القطاعات في اطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

حيث تابع "مختار"اعمال المشروعات الجارية بنطاق مراكز ومدن طلخا وميت غمر والمطرية..

*ففي مركز ومدينة طلخا قالت الاستاذه رحاب المزين رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة الاعمال الجاريه لصيانة وتطوير ورفع كفاءة قاعة المؤتمرات وغرفة العمليات والكوارث برئاسة المركز ومدينة للتاكد من حسن سير وانتظام العمل والوقوف علي معدلات التنفيذ وازالة المعوقات التي تعترض التنفيذ وذلك ضمن الاعمال المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/2024...

وفي مركز ومدينة ميت غمر قال اللواء دكتور محمود ضياء الدين انه تم تفقد اعمال فرد السن ودمكه لاستكمال اعمال الرصف بشارع جسر النيل بطول 2 كيلو متر من الطريق السريع حتى ميدان العروبه ضمن مشروعات الخطه الاستثمارية للعام المالي الحالي واشار الي ان رصف شارع جسر النيل يسهم في تحقيق السيولة المرورية للتسهيل على سكان المدينة والمواطنين المترددين عليها،حيث يمثل هذا الشارع الشريان رالئيسي داخل مدينة ميت غمر..

وفي مركز ومدينة المطرية قال المحاسب نادر محى الدين بشير رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال الرصف داخل المدينة وذلك من خلال استكمال شارع الغربية بطول 150 متر بعرض 7متر واستكمال شارع الدقهلية بطول 200 متر وعرض 7,5 متر واستكمال شارع سليمان بطول 700 متر بعرض 7,5 متر واستكمال شارع الجيش بطول 500 متر وعرض 7,5 متر واستكمال شارع الجمال بطول 220 متر وعرض 7 متر واستكمال شارع فريدة حسان بطول 240 متر وعرض 7,5 وانشاء شارع الوزير بطول 300 متر وعرض 7,5 متر وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي...

واكد مختار"علي اهمية تكثيف العمالة لدفع العمل وزيادة معدلات الاداء في جميع المشروعات والعمل الجاد في تذليل معوقات التنفيذ، مشيرا لضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من كل المشروعات التي يتم تنفيذها في اطار الخطة هذا العام لدخولها الخدمة وتحقيق وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين..

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