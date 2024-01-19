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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سفير اليابان يرتدي الزي السيناوي بشرم الشيخ.. والبدو يهدونه جملا

السفير الياباني
السفير الياباني

أهدى بدو جنوب سيناء، السفير الياباني بالقاهرة لوكا هيروشي، جمل وقدموا له الزي البدوي "العقال والشال والعباية".

وارتدى السفير الياباني الزي البدوي مردد بالعربية "متشكرين" جاء ذلك علي هامش حضوره سباقات مهرجان الهجن بمشاركة 17 محافظة بدعوة من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقام السفير الياباني بركوب الجمل برفقته الشيخ عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن والتقط الصور التذكارية بالجمل.
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وكان شهد اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والسفير أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة، اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الرابعة لسباقات الهجن، بمضمار الهجن والفروسية العالمي بمدينة شرم الشيخ، بحضور كاتو كين، الممثل الرئيسي لهيئة التعاون اليابانية "جايكا"، ووفد فرنسي، واللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعددا من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وعددا من السائحين، وجمع غفير من أبناء القبائل البدوية بجنوب سيناء، وكافة المحافظات المصرية.

السفير الياباني

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IMG_٢٠٢٤٠١١٩_١٥٢٨٣٩
IMG_٢٠٢٤٠١١٩_١٥٢٨٠٩
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جنوب سيناء السفير الياباني فودة الزي البدوي

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