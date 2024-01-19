نجم الزمالك يطالب باستبعاد هذا اللاعب من تشكيل منتخب مصر لمباراة الرأس الأخضر

طلب تامر عبدالحميد لاعب الزمالك السابق، بضرورة إراحة محمد النني لاعب منتخب مصر ونادي أرسنال، فى مباراة الرأس الأخضر المقبلة.

وقال تامر عبد الحميد فى تصريحات تلفزيونية "لابد وان يدفع فيتوريا بمروان عطية، على حساب محمد الننى، فى المباراة القادمة، مع الثنائى حمدى فتحى وإمام عاشور.

كما طالب أيضا بعدم الدفع بمحمد صلاح حتى لا تتفاقم الإصابة، حتى لو كانت الإصابة بسيطة، وذلك للحرص عليه، حتى يكون جاهزا للقادم.

وأكد أن فيتوريا لا بد وأن يقوم بـ عمل استشفاء للاعبين؛ للتخلص من الإرهاق، ووقتها يستطيع الفوز فى اللقاء، والتأهل للدور القادم.

ووصف تامر عبد الحميد منتخب الرأس الأخضر بالمنتخب المميز، متمنيا أن يتعثر اليوم أمام موزمبيق، حتى لا يواجهنا وهو فى كامل قوته.