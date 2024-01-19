رضا عبد العال يوجه رسالة تحذير لمجلس إدارة نادي الزمالك

حذر رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، من التعاقد مع صفقات ضعيفة للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وطالب رضا عبد العال، في تصريحات تلفزيونية، مجلس إدارة الزمالك بضرورة التعاقد مع صفقات قوية، وأسماء تليق بنادي الزمالك، وتُفيد الفريق.

وأضاف: “بقولها بصراحة، لو الفلوس مش هتساعدك كمجلس إدارة إنك تجيب صفقات كويسة؛ تطلع تقول للناس، وتقول إنك بتجهز فلوس عشان تجيب صفقات مميزة للموسم القادم”.

وواصل حديثه: “للأسف مفيش مهاجم إفريقي مميز ظاهر في الصورة، المميز بيخرج على أوروبا من بدري، وإحنا هنا يجيلنا لاعبين زي سامسون ووالتر بواليا”.