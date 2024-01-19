عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك استعدادا للقاء الوحدة الإماراتي غدا

الزمالك
الزمالك

خاض محمد عواد وعبد الرحمن نفادي ومعاذ علاء الدين، ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية، خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ستاد آل نهيان استعداداً للقاء الوحدة الإماراتي المقرر له غداً السبت.

وتولى محمد عبد المنصف مدرب الحراس الإشراف على تدريبات الثلاثي، وركز على تدريب الحراس على سرعة رد الفعل والتصدي للتسديدات من مسافات مختلفة، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الكرات العرضية.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي ظهر الأمس لبدء معسكر إعداد في الإمارات يتخلله المشاركة في دورتين وديتين، ويتولى أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة رئاسة بعثة الفريق في الإمارات.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولتين كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي -  محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" -  محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير 2024، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

لأول مرة في تاريخه .. الذهب يصل إلى 4000 جنيه | إيه الحكاية؟

الأرصاد: موجة أمطار شديدة قادمة تستمر 48 ساعة

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

هدية من الداخلية للمواطنين لمواجهة ارتفاع أسعار السلع.. تعرف عليها

صفقة جديدة... الزمالك يقترب من ضم لاعب الأهلي السابق

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني.. المصاريف

مانشستر سيتي الأفضل في عام 2023 بجلوب سوكر

رموه للكلاب| تفاصيل صادمة في جريمة الزوجة والعشيق بمدينة بدر.. ماذا فعلا ليلة رأس السنة؟

جائزة خاصة لرونالدو| جوارديولا يحصد لقب أفضل مدرب في العالم بجلوب سوكر

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينهي حياة أمريكي الجنسية في الضفة الغربية

اعتراف خطير من رونالدو عن الدوري السعودي ومانشستر سيتي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

طريقة عمل كريم كراميل كريمي.. أحلى من الجاهز

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

طرق الوقاية من تجاعيد اليد نهائيا

فيديو

لسبب غريب .. القبض على مزارع أنهى حياة كلب شنقا | فيديوجراف

صدمة.. هل انتهى مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

انتبهوا.. حدث غريب يرعب العالم.. توقعات ليلى عبد اللطيف في 2024.. فيديوجراف

الله على الجمال.. أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ