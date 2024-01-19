مصطفى بكري: العالم الجبان يقف صامتا أمام جرائم الاحتلال.. ومصر مستهدفة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة المصرية هي المستهدفة من الحرب على قطاع غزة.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة "صدى البلد" أن إسرائيل تواصل الرعب والإرهاب وتقتل بلا رحمة في سكان غزة، والأوضاع تزداد تعقيدًا، ليس فقط على غزة، وإنما على الإقليم ككل.

استهداف الاحتلال للمدنيين في فلسطين

وأوضح بكري: العالم الجبان صامت أمام كل الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين في فلسطين.

وأكد مصطفى بكري أن مصر تدافع عن القضية الفلسطينية بكل قوتها، واشترطت عدم دخول أي مواطن أجنبي إلا بعد السماح بإدخال المساعدات لقطاع غزة.