المفتي عن تنظيم النسل: سيدنا النبي يباهي بنا الأمم ليس بالكثرة الضعيفة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن عدد المصريين فى القرن الماضي كان حوالي 20 مليون نسمة، ومع هذا كانت هناك فتاوى من الأزهر الشريف ودار الافتاء، بتنظيم وتحديد النسل، عبر الوسائل، لافتا إلى أن كل الفتاوى كانت مستندة إلى أحاديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم-.

وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة تلفزيونية اليوم الجمعة: “البعض يقول إن في دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، للتكاثر؛ لأنه هيباهي بينا الأمم يوم القيامة، نقول له: أي تباهٍ؟، وعلي أى نحو؟، هل نكون كثرة وكلنا ضعف وجريمة وخلافه؟، وهنا يأتي حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم-،: ”توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، هل من قلة يا رسول الله، يقول لا، بل كثير كغثاء السيل لا يهبأ لكم".

وأكمل حديثه: "يبقى هنا نفهم إن الكثرة التي كان يقصدها رسول الله، هي الكثرة القوية، والمؤمن القوي المتعلم المؤثر فيمن حوله، والذي يأخذ المجتمع إلى العلم والقوة، وليست الكثرة الفقيرة الضعيفة".