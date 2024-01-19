عائلات الرهائن في غزة تحتج أمام منزل نتنياهو.. فيديو

تصاعدت التوترات في تل أبيب بعد أن شاركت عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حماس في احتجاجات واعتصام أمام منزل نتنياهو للمطالبة بإجابات حول مصير أبنائهم.

شاركت العشرات من عائلات الرهائن فى اعتصام وقرروا قضاء الليل أمام منزل نتنياهو في قيسارية، وفقا لفيديو نشرته القناة 13 العبرية عبر موقع أكس، وذلك بعد اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية، اندلعت خلال المظاهرات يوم الخميس، بسبب إغلاق العائلات طريقًا سريعًا رئيسيًا، معربة عن إحباطها إزاء عدم إحراز الحكومة تقدمًا في تأمين إطلاق سراح أحبائهم.

شارك في الاحتجاجات حوالي 250 من أقارب الرهائن الذين تم نقلهم إلى غزة خلال هجوم 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل. وواجهت العائلات جهات إنفاذ القانون خلال المظاهرة. ورغم أن اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت مع حماس في نوفمبر أدى إلى إطلاق سراح ما يقرب من نصف الرهائن، إلا أن العشرات ما زالوا في غزة.

كشف شاهار مور، أحد أقارب أحد الرهائن، أن الشرطة ألقت القبض عليه وستة متظاهرين آخرين عقب المظاهرة. وأظهرت لقطات فيديو من مكان الحادث متظاهرين يحملون لافتات كتب عليها "اتفق الآن" أثناء مواجهتهم لطوابير من المركبات.