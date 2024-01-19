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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بنطلون ممزق.. نيرمين الفقي تنشر صورا جديدة عبر إنستجرام

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

شاركت الفنانة نيرمين الفقي، جمهورها، ببعض الصور، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، في أثناء استمتاعها بعطلتها.

وبدت نيرمين الفقي، بإطلالة كاجوال عصرية، مرتدية بنطال جينز ممزق من الساقين، ونسقت عليه توب أسود مُجسم مكشوف الأكتاف؛ مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نرمين الفقي على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.

أعمال نيرمين الفقي

وتنتظر نرمين الفقى عرض مسلسلها الجديد "بعد النهاية" ويشاركها البطولة أحمد سعيد عبد الغني وريهام سعيد وهالة صدقي وعمرو عبد العزيز وعلاء مرسي وصبري عبد المنعم، من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

 

 أخر أعمال نرمين الفقي

تألقت نرمين الفقي في مسلسل أبو العروسة" في موسمه الثالث، الذي عرض قبل انطلاق المارثون الرمضاني بشهور.

ودارت أحداث المسلسل حول عدد من المشاكل التي تهم المجتمع المصري في تلك الفترة ومنها ناقش الخيانة الزوجية، المشاكل المادية التي تمر بها الأسر البسيطة، سعي الأشخاص وراء التريندات، وقوع الرجل في حب امرأة تكبره سنا، والعكس وقوع المرأة في حب رجل يصغرها سنا.

ولم يتجاهل مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث تسليط الضوء على العاصمة الإدارية الجديدة، وفيروس كورونا المستجد، والمشكلات التي يواجهها الأرامل، وغيرها من القضايا المهمة .

مسلسل "أبو العروسة" الذي عُرض قبل موسم دراما رمضان 2022، وشارك في بطولته سوسن بدر، سيد رجب، مدحت صالح.

الكبير أوي 6

 وكانت نرمين الفقي ظهرت ضيفة شرف في رمضان 2022 في مسلسل "الكبير أوي 6"، بشخصيتها الحقيقة، كواحدة من زوجات "حزلقوم"، وغيورة جدا، ولا تتحمل تقربه من أي امرأة أخرى، وعلى عكس كل زوجاته لا زالت تحبه وتريد العودة له.

 مسلسل "الكبير أوي 6" بطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد فرج، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، ليلى عز العرب، سليمان عيد، ومن ضيوف الشرف حمدي الميرغني، سماء إبراهيم، بيومي فؤاد، علاء زينهم، الطفل يوسف صلاح، الطفل عبد الرحمن طه، حاتم صلاح، تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.
 

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نيرمين الفقي صور اعمال نيرمين الفقي مسلسل ابو العروسة مسلسل

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