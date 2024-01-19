عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| حقيقة نقل جورج وسوف للمستشفى.. مصطفى كامل يلمح باستقالته

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: مصطفى كامل يلمح باستقالته، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

 

وحشتنى قوى.. أشرف وحيد سيف يحيي ذكرى والده بكلمات مؤثرة

أحيا الفنان أشرف وحيد سيف، ذكرى رحيل والده، بمنشور مؤثر عبر الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أشرف سيف، في منشوره عبر فيسبوك: "اليوم تحل الذكرى الحادية عشرة لرحيل حبيبى وحبيب الملايين والدى الغالى نجم الكوميديا وحيد سيف ... وحشتنى قوى .. لكن إنت دايما معايا وعلطول بادعيلك ... ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته.

 

أحمد غزي: لعبت كرة في ناد كبير..وتعرضت لإصابة أول أيام تصوير الحريفة

قال الفنان أحمد غزي، إنه تدرب كثيرا من أجل خروج دوره في فيلم الحريفة بشكل جيد.

وأضاف أحمد غزي خلال احتفاله بنجاح الفيلم وتصدره الإيرادات في صدى البلد: "وأنا صغير كنت ألعب كرة القدم في نادي وادي دجلة ولكن بعد ذلك تركت هذا المجال، وحينما جاء لي فيلم الحريفة عدت للتدريبات مرة أخرى لكى يظهر الدور بشكل مناسب".

 

في عيد ميلادها .. قصة زيجات أنغام | وسبب انفصالها الأخير

تحتفل الفنانة أنغام، اليوم الجمعة 19 يناير 2024،  بعيد ميلادها الـ 52، وتعد واحدة من أهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وتتمتع بشعبية كبيرة في الخليج لإتقانها الغناء باللهجة الخليجية.

 

مولّعها نار | أول ظهور لأولاد سعد الصغير

لأول مرة ظهر أولاد الفنان سعد الصغير معه  في برنامجه سعد مولعها نار، كشف من خلالها أسرار كثيرة من حياته منها أنه شخص طيب وحنين وفاعل للخير، كما أنه شخص عصبي، كما تناولت الحلقة عدد من المواقف الكوميدية التي جمعتهم في الحلقة، وغنائه مع نجله الأكبر محمود عدد من أغانيه الذي قدمها في مشواره الفني.

وتحدث مع زوجته في مكالمة هاتفية، واعتذر لها وأكد أنها وش السعد والخير عليه وكل مايملك، ومستعد أعمل أي شيء من أجلها ووقفت معي الكثير وتستحق، ومقدرش على فراقها.

 

عاوز أتفرغ لبيتي وفني.. مصطفى كامل يلمح لاستقالته من منصب نقيب الموسيقيين

كلام مفاجئ طرحه نقيب الموسيقيين، الفنان مصطفى كامل، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لمح خلاله لاستقالته من منصب النقيب العام للموسيقيين، وتفرغه لأهله وأسرته، بعيدا عن مشاكل النقابة، وما يدور حولها كل يوم.

 

فادية عبد الغني ببرنامج واحد من الناس مع عمرو الليثي.. الأحد

في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الأحد المقبل عبر شاشة قناة الحياة ، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنانة القديرة فادية عبد الغني.

 

حقيقة نقل جورج وسوف إلى مستشفى في السعودية بعد تدهور حالته

كشف الإعلامي اللبناني فراس حليمة، المقرب من الفنان جورج وسوف، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا حول دخول “جورج وسوف” إلى المستشفى في السعودية.

وكذَّب فراس حليمة، ما تردد حول هذه الأنباء، وقال في تصريح لـ صدى البلد، إن جورج وسوف، بصحة جيدة وهو متواجد حاليا مع أصدقاء له في السعودية بعد حفل ليلة صلاح الشرنوبي الناجح، وأنه لم يدخل المستشفى كما تردد.

 

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحي وحافظ القرآن الكريم كاملا

عرض برنامج ET بالعربي، لقاء للفنان قصي خولي، على هامش عزاء والده الراحل في سوريا بعد وفاته مؤخرا.

وقال قصي خولي، إن والده كان يعاني من الفشل الكلوي وكان يجري عملية غسيل كل فترة، وأنه كان حافظا للقرآن الكريم كاملا رغم أنه مسيحيا لأنه كلام الله ولغتنا العربية.

جورج وسوف وحيد سيف أحمد غزي أنغام سعد الصغير مصطفى كامل فادية عبد الغنى قصي خولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة في تاريخه .. الذهب يصل إلى 4000 جنيه | إيه الحكاية؟

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

رموه للكلاب| تفاصيل صادمة في جريمة الزوجة والعشيق بمدينة بدر.. ماذا فعلا ليلة رأس السنة؟

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

رد فعل صادم من خالد الغندور بشأن مشاركة إمام عاشور مع المنتخب

ورطة كبيرة| حجم إصابة محمد صلاح ومدة غيابه

موضوعات متعلقة

حقيقة نقل جورج وسوف إلى مستشفى في السعودية بعد تدهور حالته

في ذكراه.. قصة خلاف يحيى العلمي مع سعاد حسني

عاوز أتفرغ لبيتي وفني.. مصطفى كامل يلمح لاستقالته من منصب نقيب الموسيقيين

في عيد ميلادها .. قصة زيجات أنغام | وسبب انفصالها الأخير

في ذكرى صلاح منصور.. قصة رحيل ابنه المأساوية

وحشتنى قوى.. أشرف وحيد سيف يحيي ذكرى والده بكلمات مؤثرة

رحيل حسن البارودي.. التحق بفرقة يوسف وهبي واعتكف في منزله حتى وفاته

ذكرى ميلاد صلاح ذو الفقار.. ابنة الراحل تكشف أسرارا عن حياته

ترشيحاتنا

أرخص مويايل سامسونج فى مصر.. سعره مفاجأة

بعد مناقشة مسائل حساسة.. وزيرة خارجية كوريا الشمالية تعود للبلاد من روسيا

نائب رئيس الوزراء الأسبق: يجب اتباع إجراءات وسياسات جديدة لإنعاش الاقتصاد

تطورات الحالة الصحية لجورج وسوف..وهذا ما حدث مع كريم محمود عبد العزيز

زياد بهاء الدين: تخفيض الديون يحتاج بذل جهد كبير لزيادة الإنتاج والنمو

قرار جديد لـ روسيا بشأن عدد الدول المتوفر لها التأشيرة الإلكترونية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغشوش| هيئة الدواء تصدر تحذيرا عاجلا.. ورئيس الشعبة يكشف حقيقة النواقص

خلي بالك.. علامات البرد تكشف نوعا شرسا من السرطان

يحمي الخلايا من التلف ويقضى على البرد.. عشب يمتلك فوائد خارقة

وصفات طبيعية وطرق طبية.. اليك علاج تجاعيد اليد

فيديو

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

حقيقة ظهور متحور جديد مميت لكورونا في مصر.. رد رسمي

لسبب غريب .. القبض على مزارع أنهى حياة كلب شنقا | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ