أخبار الفن| حقيقة نقل جورج وسوف للمستشفى.. مصطفى كامل يلمح باستقالته

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: مصطفى كامل يلمح باستقالته، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

أحيا الفنان أشرف وحيد سيف، ذكرى رحيل والده، بمنشور مؤثر عبر الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أشرف سيف، في منشوره عبر فيسبوك: "اليوم تحل الذكرى الحادية عشرة لرحيل حبيبى وحبيب الملايين والدى الغالى نجم الكوميديا وحيد سيف ... وحشتنى قوى .. لكن إنت دايما معايا وعلطول بادعيلك ... ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته.

قال الفنان أحمد غزي، إنه تدرب كثيرا من أجل خروج دوره في فيلم الحريفة بشكل جيد.

وأضاف أحمد غزي خلال احتفاله بنجاح الفيلم وتصدره الإيرادات في صدى البلد: "وأنا صغير كنت ألعب كرة القدم في نادي وادي دجلة ولكن بعد ذلك تركت هذا المجال، وحينما جاء لي فيلم الحريفة عدت للتدريبات مرة أخرى لكى يظهر الدور بشكل مناسب".

تحتفل الفنانة أنغام، اليوم الجمعة 19 يناير 2024، بعيد ميلادها الـ 52، وتعد واحدة من أهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وتتمتع بشعبية كبيرة في الخليج لإتقانها الغناء باللهجة الخليجية.

لأول مرة ظهر أولاد الفنان سعد الصغير معه في برنامجه سعد مولعها نار، كشف من خلالها أسرار كثيرة من حياته منها أنه شخص طيب وحنين وفاعل للخير، كما أنه شخص عصبي، كما تناولت الحلقة عدد من المواقف الكوميدية التي جمعتهم في الحلقة، وغنائه مع نجله الأكبر محمود عدد من أغانيه الذي قدمها في مشواره الفني.

وتحدث مع زوجته في مكالمة هاتفية، واعتذر لها وأكد أنها وش السعد والخير عليه وكل مايملك، ومستعد أعمل أي شيء من أجلها ووقفت معي الكثير وتستحق، ومقدرش على فراقها.

كلام مفاجئ طرحه نقيب الموسيقيين، الفنان مصطفى كامل، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لمح خلاله لاستقالته من منصب النقيب العام للموسيقيين، وتفرغه لأهله وأسرته، بعيدا عن مشاكل النقابة، وما يدور حولها كل يوم.

في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الأحد المقبل عبر شاشة قناة الحياة ، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنانة القديرة فادية عبد الغني.

كشف الإعلامي اللبناني فراس حليمة، المقرب من الفنان جورج وسوف، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا حول دخول “جورج وسوف” إلى المستشفى في السعودية.

وكذَّب فراس حليمة، ما تردد حول هذه الأنباء، وقال في تصريح لـ صدى البلد، إن جورج وسوف، بصحة جيدة وهو متواجد حاليا مع أصدقاء له في السعودية بعد حفل ليلة صلاح الشرنوبي الناجح، وأنه لم يدخل المستشفى كما تردد.

عرض برنامج ET بالعربي، لقاء للفنان قصي خولي، على هامش عزاء والده الراحل في سوريا بعد وفاته مؤخرا.

وقال قصي خولي، إن والده كان يعاني من الفشل الكلوي وكان يجري عملية غسيل كل فترة، وأنه كان حافظا للقرآن الكريم كاملا رغم أنه مسيحيا لأنه كلام الله ولغتنا العربية.