عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فادية عبد الغني ببرنامج واحد من الناس مع عمرو الليثي.. الأحد

فادية عبد الغني -
فادية عبد الغني - عمرو الليثي

في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الأحد المقبل عبر شاشة قناة الحياة ، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنانة القديرة فادية عبد الغني. 

وخلال الحلقة تكشف فادية عبد الغني، أسرار  وكواليس لم تذاع من قبل حول مسيرتها الفنية وحياتها الخاصة، وتكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية لمدة خمس سنوات وعودتها ، بعملين هما مسلسل فاتن امل حربى ومسلسل دايماً عامر .. ومن أطلق عليها لقب غول الدراما. 

 

الرد على الشائعات 

كما تكشف فادية عبد الغني، عن حقيقة تعرضها للاضطهاد في الفن ، وهل تفكر في قرار الإعتزال ، وعن علاقتها بالسينما وهل هى علاقة حب من طرف واحد ، وهل رفضت المشاركة أمام النجم احمد زكي بفيلم معالي الوزير. 

كما تتحدث فادية عبد الغني عن الشائعات التي تطاردها في حياتها ومنها اصابتها بالعمي ووفاتها وما غير ذلك. 

وأيضاً تتحدث فادية عبد الغني، عن حياتها الخاصة وزواجها وهي في سن صغيرة وعن أحفادها وعن ابنتها. 

يذاع واحد من الناس في العاشرة مساء الاحد المقبل عبر شاشة قناة الحياة. 

فادية عبد الغنى الفنانة فادية عبد الغني اعمال فادية عبد الغني عمرو الليثي برنامج واحد من الناس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة في تاريخه .. الذهب يصل إلى 4000 جنيه | إيه الحكاية؟

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

رموه للكلاب| تفاصيل صادمة في جريمة الزوجة والعشيق بمدينة بدر.. ماذا فعلا ليلة رأس السنة؟

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

رد فعل صادم من خالد الغندور بشأن مشاركة إمام عاشور مع المنتخب

صفقة جديدة... الزمالك يقترب من ضم لاعب الأهلي السابق

موضوعات متعلقة

أحمد غزي: لعبت كرة في ناد كبير..وتعرضت لإصابة أول أيام تصوير الحريفة

مروة ناجي تعو إلى الأغاني الدرامية بـ معلش

كلاسيكيات عالمية على هارب منال محيي الدين في الأوبرا

رمضان 2024.. محمد إمام يروج لـ كوبرا

أخبار الفن.. إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم أنف وثلاث عيون ووفاة ابن محمد عبد المطلب

أعمال إلجار وبروكوفيف وبيتهوفن بقيادة عباسي على المسرح الكبير

علاقات عاطفية معقدة.. إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم أنف وثلاث عيون

بالزي الصعيدي.. محمد عدوية يروج لأغنية رسالة واتساب

ترشيحاتنا

بدون وفيات.. كواليس 120 دقيقة حريق في سطح فندق شهير بالدقي

ما هو دور البورصة المصرية للسلع؟.. مساعد أول وزير التموين يجيب

قبل غلقه.. رابط التسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة التيرم الثاني

احذر.. هاتفك قد ينفجر بسبب هذه الأشياء

جومانا مراد: أنا روحي مصرية.. ومش قادرة أخرج منها

الطفل الفلسطيني عبد الله: «حاسس بأمان في مصر.. ونفسي أسلم على الرئيس السيسي»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي الخلايا من التلف ويقضى على البرد.. عشب يمتلك فوائد خارقة

وصفات طبيعية وطرق طبية.. اليك علاج تجاعيد اليد

مشروب يحمي من أمراض الرئة المزمنة ونزلات البرد ويقضي على التوتر

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

فيديو

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

حقيقة ظهور متحور جديد مميت لكورونا في مصر.. رد رسمي

لسبب غريب .. القبض على مزارع أنهى حياة كلب شنقا | فيديوجراف

صدمة.. هل انتهى مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ