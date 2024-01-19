فادية عبد الغني ببرنامج واحد من الناس مع عمرو الليثي.. الأحد

في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الأحد المقبل عبر شاشة قناة الحياة ، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنانة القديرة فادية عبد الغني.

وخلال الحلقة تكشف فادية عبد الغني، أسرار وكواليس لم تذاع من قبل حول مسيرتها الفنية وحياتها الخاصة، وتكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية لمدة خمس سنوات وعودتها ، بعملين هما مسلسل فاتن امل حربى ومسلسل دايماً عامر .. ومن أطلق عليها لقب غول الدراما.

الرد على الشائعات

كما تكشف فادية عبد الغني، عن حقيقة تعرضها للاضطهاد في الفن ، وهل تفكر في قرار الإعتزال ، وعن علاقتها بالسينما وهل هى علاقة حب من طرف واحد ، وهل رفضت المشاركة أمام النجم احمد زكي بفيلم معالي الوزير.

كما تتحدث فادية عبد الغني عن الشائعات التي تطاردها في حياتها ومنها اصابتها بالعمي ووفاتها وما غير ذلك.

وأيضاً تتحدث فادية عبد الغني، عن حياتها الخاصة وزواجها وهي في سن صغيرة وعن أحفادها وعن ابنتها.

يذاع واحد من الناس في العاشرة مساء الاحد المقبل عبر شاشة قناة الحياة.