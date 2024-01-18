عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ذكرى ميلاد صلاح ذو الفقار.. ابنة الراحل تكشف أسرارا عن حياته

صلاح ذو الفقار
صلاح ذو الفقار

يوافق اليوم ذكرى ميلاد  الفنان صلاح ذو الفقار الذي قدم أفلام رائعة للسينما المصرية، ورحل عام 1993 تاركا إرثا فنيا كبيرا. 

ومثلما كنت مثيرة صلاح ذو الفقار الفنية غنية، كانت حياته الشخصية مليئة بالمراحل والمواقف المؤلمة، وقصص الحب المتعددة أيضا. 

قالت منى ذو الفقار ابنه الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، إن قصة حبه  مع الفنانة الراحلة شادية  بدأت منذ فيلم "أغلى من حياتي"، وكان هذا الفيلم من إنتاجه.

وأشارت ابنة الراحل صلاح ذو الفقار إلى أنه كان يتحدى به أشقائه  الكبار لأنهم دائما ما كانوا يقولون له أنه لن ينجح إلا في دور ضابط البوليس فقط، متابعة أن والدها في حياته كان دمه خفيف جدا وله هيبة وكان إنسان يصنع البهجة في أي مكان يدخله.

وأوضحت منى ذو الفقار خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي المذاع عبر فضائية "سي بي سي" أن والدها قال أنه قادر أيضا على لعب أدوار "التراجيدي"، فقرر إنتاج فيلم أغلى من حياتي المأخوذ من قصة أجنبية ومشاهد الفيلم مازالت حية مع الناس حتى الأن.

طرح فيلم حمص وحلاوة بدور العرض في السعودية .. الخميس

بعد نجاح مسلسل "حالة خاصة".. تعرف على 11 شخصية مشهورة أصابهم التوحد | أبرزهم ميسي وأغني رجل في العالم

وأشارت إلى أن قصة الحب بينه وبين الفنانة الراحلة شادية بدأت من هذا الفيلم وكان وقتها منفصل عن والدتها بالاتفاق فقط ولم يحدث طلاق رسمي حتى يستطيع زيارتهم بسهولة وكان دائم الاتصال بهم صباحا للاطمئنان عليهم، وأيضا كل يوم خميس وجمعة يزورهم في منزلهم وهذا كان شكل حياتهم.

أيضا شهد فيلم  رد قلبي  ميلاد قصة حب كبيرة بين الفنانة زهرة العلا والفنان صلاح ذو الفقار، حيث جمعتهما علاقة حب قوية، تحولت من مجرد مشهد  تمثيلي في الفيلم، إلى قصة حب حقيقة.

تزوج الحبيبين، إلا ان فترة زواجهما كانت قصيرة جدًا فلم تتخطى عام واحد فقط، إلا انهما ظلا صديقين بعد الانفصال، وكانت علاقة صداقتهم كبيرة، حتى انها بكت عليه كثيرًا عندما علمت بخبر وفاته.

ابنة الفنان الراحل صلاح ذو الفقار الراحل صلاح ذو الفقار الراحلة شادية الفنان صلاح ذو الفقار الفنان الراحل صلاح ذو الفقار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

باعتراف منها.. مفاجأة صادمة في خبر طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

"إحنا مالنا".. تعليق صادم من آيتن عامر على منشور لـ ياسمين عبد العزيز

اكتشاف منجم ذهب باحتياطي استراتيجي 290 ألف طن|الحكومة تكشف التفاصيل

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار.. ماذا يحدث

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

إقبال على الشراء.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن الأسعار الفترة القادمة |فيديو

رددها في أي وقت.. 12 كلمة تغفر الذنوب لو كانت كالجبال

ترشيحاتنا

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

120 دقيقة بحث.. كيف سقطت المتهمة في سرقة سلاسل مايا شيحة الماسية

اللي يكرهني أخلعوا.. فيفي عبده تثير الجدل من جديد عبر إنستجرام |شاهد

بطلان الصلاة 40 يوما لمن قرأ حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الإفتاء تحسم الجدل

أوكرانيا.. مصرع امرأة في هجوم روسي على بلدة قرب خاركيف‎

برلماني: قانون الإجراءات الجنائية فيه تعديلات توصف بالعظيمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لطفل غزّي أبكى الملايين.. شاهد

بعد تعليقها الصادم لياسمين عبد العزيز.. 10 صور آثارت الجدل لآيتن عامر

بلوجر شهيرة تصيب متابعيها بصدمة بعد وفاتها فجأة لهذا السبب

بعد الطلاق من العوضي.. صور لم تحذفها ياسمين عبد العزيز برفقته| شاهد

فيديو

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ