أيمن يونس: بعض اللاعبين بعد الاعتزال يحرصون على الظهور في الإعلام لأغراض مختلفة

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات أيمن يونس نجم الزمالك السابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال أيمن يونس : "هناك بعض اللاعبين بعد الاعتزال يحرصون على التحدث كثيرًا والظهور في الإعلام، منهم من يسعى وراء التريند، ومنهم من يريد أن يقدم صورة مختلفة لنفسه".

وكان قد قال أيمن يونس في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: اللاعيبة مثل الصنايعية في مصر، ولاعيبة مثل محمد صلاح ومرموش دول في عالم تاني".

وأضاف: “اللاعب المصري المحترف مثل محمد صلاح ورموش يعرفون قيمة الأكسجين في الهواء ومن الصعب أن يجلسون بجوار أي شخص “يدخن”، ولكن اللاعيبة هنا صنايعية ومكانوش مصدقين اللي هما وصلوله”.