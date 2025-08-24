قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام بدراوي: 3 مواقف جعلت الجمهوريين والديمقراطيين يخشون من ترامب
أحمد موسى: الإخوان بيعملوا إرهاب للسفارات المصرية في الخارج ويحاصروها
120 دقيقة تكشف مستقبل السياحة في فنزويلا.. ماذا قال سفير كاركاس لدى القاهرة؟
أحدها يتعلق بالدراسة.. 10 قرارات مهمة لمحافظ الوادي الجديد
جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل .. أسرة العروس تعلق والأوقاف ترد
البيئة تزيل كميات كبيرة من شباك صيد الطيور المهاجرة بشمال محمية البرلس
مانشستر يونايتد يتعادل 1-1 مع فولهام في الدوري الإنجليزي
أحمد موسى: يجب الانتباه لخطورة الإخوان.. ولازم نكمل وقفتنا زي 2013 لإنقاذ الوطن
أحمد موسى: الإخوان وراء إرهاب السفارات المصرية في الخارج وحصارها
القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية هي الأعنف تضرب مواقع متعددة في صنعاء
أفضل شهادات البنك الأهلي .. ما فوائد 100 ألف جنيه في الشهر؟
موعد شهر رمضان 2026 باليوم والتاريخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأهلي يهزم بالم هيلز بثلاثية في دوري سيدات الكرة

الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالأهلي
الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالأهلي
عبدالحكيم أبو علم

فاز الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالأهلي على مضيفه بالم هيلز، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ‏في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب الأخير، ضمن منافسات ‏الجولة الأولى ببطولة الدوري الممتاز.‏ 
وجاءت ثلاثية الفريق بتوقيع ثريا أشرف، التي سجلت هدفين، إلى جانب هدف لنورا خالد، ليحصد أول ثلاث نقاط في مستهل مشواره بالمسابقة. 
بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: مها الدمرداش وألكسندرا جورجيڤتش ونورا ‏خالد وإيمان حسن وثريا أشرف ولولو نصر وحبيبة عصام ومنة طارق ونور يوسف وميا داردن ونادين غازي. 
وجلس على مقاعد البدلاء كل من:‏ إسراء السقا ورودينا عبد الرسول وسارة كرد وكاميليا الديب وأشرقت عادل وحبيبة عمر ونادين محمد وميرسي أتوبرا وسارة خالد. 


وشهد الشوط الأول من المباراة طرد لاعبة الأهلي ألكسندرا في الدقيقة 40، إثر كرة مشتركة مع لاعبة بالم هيلز أسفرت عن حصولها على البطاقة الحمراء. 


ورغم النقص العددي نجح فريق الأهلي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، عن طريق ثريا أشرف، التي استغلت ارتباك دفاع المنافس داخل منطقة الجزاء، وأودعت الكرة في الشباك بعد تمريرة حاسمة من الفلسطينية نور يوسف. ومع بداية الشوط الثاني واصلت ثريا أشرف تألقها وأضافت الهدف الثاني للفريق، بعدما نفذت ركلة حرة مباشرة ببراعة، أسكنتها شباك الخصم، لتعزز تقدم الأهلي بالهدف الثاني. وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق، نجحت نورا خالد في إحراز الهدف الثالث من رأسية لا ترد بعد عرضية متقنة من حبيبة عمر، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة. 


ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًّا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًّا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وعبد اللطيف رضا محللًا للأداء، ويارا صفوت المدير الإداري، وإبراهيم حمدان إداري شؤون اللاعبين، وجينا حسين طبيب الفريق، وراندا ياسر وهايدي العشيري للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.

النادي الأهلي الاهلي سيدات الكرة شادي محمد نورا خالد

