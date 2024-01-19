كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

عرض برنامج ET بالعربي، لقاء للفنان قصي خولي، على هامش عزاء والده الراحل في سوريا بعد وفاته مؤخرا.

وقال قصي خولي، إن والده كان يعاني من الفشل الكلوي وكان يجري عملية غسيل كل فترة، وأنه كان حافظا للقرآن الكريم كاملا رغم أنه مسيحيا لأنه كلام الله ولغتنا العربية.

جنازة والد قصي خولي

شُيّع أمس الخميس 18 يناير، من قرية الخراب بطرطوس جثمان عميد خولى والد الفنان قصي خولي، الذي توفى أول أمس بعد صراع مع المرض.

ونعت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين في العاصمة السورية دمشق، والد الفنان الشهير قصي خولي الإعلامي القدير عميد خولي.

وشغل الإعلامي الراحل عميد خولي والد قصي خولي عدة مناصب هامة خلال مسيرته الإعلامية، حيث كان نائبًا لرئيس تحرير صحيفة "البعث" البارزة.

كما تولى منصب رئيس تحرير صحيفة "تشرين"، وكذلك رئيس تحرير صحيفة "الثورة"، كما كان نائب رئيس اتحاد الصحفيين في سوريا.

يذكر أن أثار كل من نادين نسيب نجيم والفنان قصى خولى حالة من الجدل الواسع نتيجة خلافهما سويا عقب عرض مسلسل 2020 والذى عرض فى رمضان الماضى.

وقرر قصى خولى وضع حد لمثل هذه الأقاويل؛ وذلك على هامش لقائهما سويا فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي قائلاً: ليس هناك خلاف بينى وبينك نادين نسيب نجيم وكل شيئ على ما يرام ونقدم سويا الجزء الثانى من مسلسل 2020.

كما رد قصى خولى على لقائهما فى مهرجان البحر الأحمر بالاحضان قائلا : نادين صديقتي وخطيبها صديقى.