قصي خولي: لم أتزوج حبيبة عمري لاختلاف الأديان.. وابتعدت عن ابني لهذا السبب

كشف الفنان قصي خولي عن تفاصيل قصة الحب الأهم فى حياته ، مؤكداً انها كانت السيدة الثانية التى يدخل معها فى علاقة عاطفية ، ولكن القصة لم تكلل بالزواج .

وتابع الفنان قصي خولي فى تصريحات تليفزيونية لقناة المشهد : قصة الحب استمرت 7 سنوات ، ولكن لم نسطع الزواج بسبب اختلاف الأديان .

وأضاف قصي خولي أن علاقته بابنه جيدة للغاية رغم ابتعاده عنه لفترات طويلة بسبب وجوده فى أمريكا مع والدته ، التى انفصل عنها ، ولكنهم وضعوا خطوط عريضة لتربية الطفل .

وكان أخر اعمال قصي خولي مسلسل “ من … إلي ” دور قصة المسلسل حول أستاذ رياضيات بسيط يجد نفسه في دوامة مظلمة عندما تقع جريمة قتل مروعة في منزله، وتختفي زوجته الحامل. وما إن يبدأ البحث عنها، حتى تتكشف أسرار ما كان يتصور وجودها.

يشارك في بطولة مسلسل من ... إلى قصي خولي وفاليري أبو شقرا، إيهاب شعبان، وفادي أبو سمرا، وبياريت قطريب، ووسام صليبا، والعمل من تأليف بلال شحادات وفرح شيا، ومن إخراج مجدي السميري.