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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حقيقة نقل جورج وسوف إلى مستشفى في السعودية بعد تدهور حالته

جورج وسوف
جورج وسوف

كشف الإعلامي اللبناني فراس حليمة، المقرب من الفنان جورج وسوف، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا حول دخول “جورج وسوف” إلى المستشفى في السعودية.

وكذَّب فراس حليمة، ما تردد حول هذه الأنباء، وقال في تصريح لـ صدى البلد، إن جورج وسوف، بصحة جيدة وهو متواجد حاليا مع أصدقاء له في السعودية بعد حفل ليلة صلاح الشرنوبي الناجح، وأنه لم يدخل المستشفى كما تردد. 

أحدث أغاني جورج وسوف

في شهر سبتمبر 2023، طرح المطرب جورج وسوف منذ قليل أحدث أغانيه بعنوان نجم عالي، عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب.

الأغنية من كلمات ملاك عادل ومن ألحان محمد يحيى ومن توزيع زيزو فاروق وتم تسجيل الأغنية داخل استديوهات هادي شرارة والكليب من إخراج طوني قوجي.

تخطت أغنية نص عمري للمطرب جورج وسوف 2 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية أعدها جورج وسوف خصيصا لنجله الراحل وديع، ونشرها عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب جورج وسوف: “إلى حبيبي وديع نص عمري أغنية لروحك بذكرى الأربعين، سرقت الحب من عيده”.

 

حول جورج وسوف

ولد جورج وسوف في قرية كفرون بسوريا، و بدأ مسيرته الفنية بغناء المواويل التي نشأ وتربى على سماعها فى بيت والده، وكانت صدفة غريبة عندما قام بغناء أحد هذه المواويل فى حفلة مدرسية وسمعه فيها بائع شرائط كاسيت، وشعر بموهبته المبكرة فقام بتسجيل الموال ونشره.

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