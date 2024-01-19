وحشتنى قوى.. أشرف وحيد سيف يحيي ذكرى والده بكلمات مؤثرة

أحيا الفنان أشرف وحيد سيف، ذكرى رحيل والده، بمنشور مؤثر عبر الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أشرف سيف، في منشوره عبر فيسبوك: "اليوم تحل الذكرى الحادية عشرة لرحيل حبيبى وحبيب الملايين والدى الغالى نجم الكوميديا وحيد سيف ... وحشتنى قوى .. لكن إنت دايما معايا وعلطول بادعيلك ... ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته ..

أحبابى وأهلى وأصدقائى وكل اللى بيحبوه .. أرجو منكم قراءة الفاتحة على روحه والدعاء له .. جزاكم الله خيرا".

حياة وحيد سيف

الاسم الحقيقى للفنان وحيد سيف هو 'مصطفى سيد أحمد سيف'. وتزوج 3 مرات في حياته أنجب خلالها ابنه الممثل أشرف سيف والممثل ناصر سيف.

وتميز سيف في أدواره السينمائية بخفة الظل الواضحة حتى أصبح أحد أشهر نجوم الكوميديا في مصر، ومن أبرز أفلامه 'السكرية' و'عاشق الروح' و'زوجتي والكلب' و”الحفيد' و'أريد حلًا' و'الكرنك' و'وبالوالدين إحسانًا' و'شلة الأنس' و'عايز حقي' و'على سبايسي' و'سيد العاطفي' و'جاي في السريع' و'السيد أبو العربي'.