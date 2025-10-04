إسلام صادق لـ إدارة الزمالك: الأبيض يواصل النزيف.. ولايزال مجلس لبيب صامتًا

علق الناقد الرياضي إسلام صادق، على تعادل الزمالك أمام غزل المحلة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز، موجهًا رسالة قوية إلى مجلس إدارة النادي.

وكتب إسلام صادق على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “الزمالك يواصل النزيف بالتعادل الايجابي ١-١ مع المحلة ويقترب من الابتعاد عن المنافسة على الدوري ..ولايزال جون ادوارد متمسكا بيانيك فيريرا ولايزال مجلس لبيب صامتًا”.

تعادل الزمالك مع غزل المحلة

ووقع الزمالك فى فخ التعادل الإيجابي مع غزل المحلة 1 - 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

نجح أحمد ربيع في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 39 بضربة رأسية ليعلن تقدم المارد الأبيض.

وتعادل محمود صلاح لاعب غزل المحلة لفريقه فى الدقيقة 65

بهذه النتيجة يتواجد الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بينما يتواجد غزل المحلة في المركز الـ 14 برصيد 11 نقطة

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : أحمد ربيع – أحمد حمدي – ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.