مقتل شخص وإصابة 30 آخرين في هجوم روسي على محطة قطارات أوكرانية
موعد افتتاح المتحف الكبير رسميا.. وأسعار التذاكر للمصريين والأجانب
معجزة الحرب.. أحمد إدريس صاحب الشفرة النوبية في نصر أكتوبر 73
نديله فرصة ونخليه يلعب هو.. تعليق ساخر من عمرو وهبة بعد تعادل الزمالك مع غزل المحلة
رئيس اقتصادية قناة السويس: تطوير الإجراءات الجمركية بجميع موانئ الهيئة
رسائل نصية.. خبر هام من الإسكان لراغبي الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم
نتنياهو: نسقت مع ترامب خطوة دبلوماسية قلبت الموازين وحماس أصبحت معزولة
بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي
خطر خفي على سطح القمر يهدد البشر مستقبلا.. ماذا سيحدث؟
ترامب يرحب بتوقف القصف الإسرائيلي مؤقتًا ويمهل "حماس" فرصة لإتمام صفقة تبادل الرهائن
نتنياهو: جميع المختطفين الأحياء والأموات سيعودون مع وجود الجيش في عمق غزة
الدفع بسيارات الإطفاء لإزالة بقعة زيت بطريق أسيوط
رياضة

إسلام صادق لـ إدارة الزمالك: الأبيض يواصل النزيف.. ولايزال مجلس لبيب صامتًا

الزمالك
الزمالك
يارا أمين

علق الناقد الرياضي إسلام صادق، على تعادل الزمالك أمام غزل المحلة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز، موجهًا رسالة قوية إلى مجلس إدارة النادي.

وكتب إسلام صادق على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “الزمالك يواصل النزيف بالتعادل الايجابي ١-١ مع المحلة ويقترب من الابتعاد عن المنافسة على الدوري ..ولايزال جون ادوارد متمسكا بيانيك فيريرا ولايزال مجلس لبيب صامتًا”.

تعادل الزمالك مع غزل المحلة 

ووقع الزمالك فى فخ التعادل الإيجابي مع غزل المحلة 1 - 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

نجح أحمد ربيع في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 39 بضربة رأسية ليعلن تقدم المارد الأبيض.

وتعادل محمود صلاح لاعب غزل المحلة لفريقه فى الدقيقة 65 

بهذه النتيجة يتواجد الزمالك في  المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بينما يتواجد غزل المحلة في المركز الـ 14 برصيد 11 نقطة

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : أحمد ربيع – أحمد حمدي – ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

إسلام صادق غزل المحلة الزمالك جون ادوارد يانيك فيريرا

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

بئر

مصرع شاب انهار عليه بئر داخل منزله في أسيوط

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

النائبة الدكتورة إيرين سعيد

إيرين سعيد: التصنيع الدوائي أولوية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض الأسعار

وفد مستقبل وطن

مستقبل وطن يعلن عن تجهيز مساكن بديلة للمتضررين من غرق أراضي طرح النيل بالمنوفية

اجتماع أحزاب القائمة الوطنية

مجدي مرشد: أحزاب القائمة الوطنية اتفقت على ميثاق شرف انتخابي يرسخ مبادئ المنافسة الشريفة

بالصور

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

من حفل زفاف نجل هانى رمزي
من حفل زفاف نجل هانى رمزي
من حفل زفاف نجل هانى رمزي

عربية صيني.. بي واي دي تنتج أسرع سيارة على كوكب الارض ‏

أسرع سيارة على كوكب الارض
أسرع سيارة على كوكب الارض
أسرع سيارة على كوكب الارض

‏6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة وضمان السلامة على الطريق .. تعرف عليها

إطارات السيارة
إطارات السيارة
إطارات السيارة

أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

ايمان عبد اللطيف

رفع حالة الاستعداد القصوى | ماذا يحدث في المحافظات بسبب نهر النيل ؟

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

نجوك الفن من حفل زفاف نجل هانى رمزي

أبرزهم يسرا وإلهام شاهين .. نجوم الفن فى حفل زفاف نجل هاني رمزي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

