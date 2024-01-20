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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وادي جبال يجذب عشاق "الهايكنج» إلى سانت كاترين

وادي جبال بسانت كاترين
وادي جبال بسانت كاترين

وادي جبال من الوديان المرتفعة عن سطح البحر بمئات الامتار وبه حياة برية ونباتات واعشاب طبيه و عطرية علاوة علي  المناظر الخلابة فلذلك يقصده عشاق الهايكنج  لتسلق الصخور العملاقة والمشي لمسافات  طويلة بين الوديان وشلالات المياه مستمتعين بالمشاهد الخلابة .


يقول صالح عوض الدليل البدوي إن وادي جبال يجذب عشاق تسلق الصخور والمشي في الجبال لانه يتميز بانه مكان يوجد به مرتفعات مثل جبل عباس وجبل سانت كاترين وجبل " باب الدنيا " مشيرا إلي إنه يمكن لعشاق الهايكنج مشاهدة النجوم بوضوح واوضح عوض إن سكان سانت كاترين يقضون فترات الصيف في ذلك المكان للاستمتاع بالحياة البرية خلال مواسم الفاكهة

مثل المشمش و  اللوز و التوت و العنب و الرمان و الكثير من الفواكة و الخضراوات التى تنمو هنا بشكل طبيعي علي مياة الامطار و السيول  التى تتجمع في الابار و السدود
واضاف الشيخ جميل عطية كبير الادلة البدوية ان  اغلب الحدائق تحتوي علي غرف للطبخ و المبيت و حمامات بيئية و يقضى السياح وعشاق الهايكنج  وقتهم مستمتعين  بجمع الاعشاب وإعداد الطعام .
واضاف عطية إن سكان سانت كاترين يقومون  الزراعة في وادي جبال في المواسم  و جمع ثمار الحدائق  و لعب الالعاب الشعبية عند البدو  مثل لعبة الطاب و السيجة .

وادي جبال بسانت كاترين

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جنوب سيناء سانت كاترين تسلق الجبال الهايكنج وادي جبال

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