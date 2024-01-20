وادي جبال يجذب عشاق "الهايكنج» إلى سانت كاترين

وادي جبال من الوديان المرتفعة عن سطح البحر بمئات الامتار وبه حياة برية ونباتات واعشاب طبيه و عطرية علاوة علي المناظر الخلابة فلذلك يقصده عشاق الهايكنج لتسلق الصخور العملاقة والمشي لمسافات طويلة بين الوديان وشلالات المياه مستمتعين بالمشاهد الخلابة .



يقول صالح عوض الدليل البدوي إن وادي جبال يجذب عشاق تسلق الصخور والمشي في الجبال لانه يتميز بانه مكان يوجد به مرتفعات مثل جبل عباس وجبل سانت كاترين وجبل " باب الدنيا " مشيرا إلي إنه يمكن لعشاق الهايكنج مشاهدة النجوم بوضوح واوضح عوض إن سكان سانت كاترين يقضون فترات الصيف في ذلك المكان للاستمتاع بالحياة البرية خلال مواسم الفاكهة

مثل المشمش و اللوز و التوت و العنب و الرمان و الكثير من الفواكة و الخضراوات التى تنمو هنا بشكل طبيعي علي مياة الامطار و السيول التى تتجمع في الابار و السدود

واضاف الشيخ جميل عطية كبير الادلة البدوية ان اغلب الحدائق تحتوي علي غرف للطبخ و المبيت و حمامات بيئية و يقضى السياح وعشاق الهايكنج وقتهم مستمتعين بجمع الاعشاب وإعداد الطعام .

واضاف عطية إن سكان سانت كاترين يقومون الزراعة في وادي جبال في المواسم و جمع ثمار الحدائق و لعب الالعاب الشعبية عند البدو مثل لعبة الطاب و السيجة .

وادي جبال بسانت كاترين

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